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健康網》「癲癇」是大腦異常放電！ 食藥署曝「3前兆」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕癲癇是全球最常見的神經系統疾病之一。食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，癲癇發作成因是大腦神經元異常放電，可能導致短暫的意識、行為或運動異常。發作前可能會有胃不舒服、怪異氣味、莫名恐懼等症狀；發作時可能會喪失意識、失去記憶。
癲癇發作分類
研究顯示，每100人中約有3-4人，一生中會經歷癲癇發作。而年齡是癲癇發作的風險因素，60歲以上的老年人，癲癇盛行率更高。癲癇分為局部性及全身性發作，前者僅影響大腦部分區域；後者則同時影響大腦兩側，如大發作（全身僵直抽搐）和失神發作。
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常見症狀
●先兆：發作前可能出現胃部不適、莫名恐懼，或有怪異氣味等感覺。
●發作時：可能意識喪失、失去記憶、全身僵直、肌肉抽搐等。
●發作後：疲倦、頭痛、無力感、言語困難，或短暫性視力喪失。
藥物治療注意事項
按時服藥：遵照醫囑準確用藥，維持穩定的藥物濃度。
諮詢副作用：了解抗癲癇藥物可能的副作用，並與醫師討論應對方法。
避免突然停藥：突發停藥可能增加發作風險，請先諮詢醫師。
注意藥物交互作用：抗癲癇藥物可能與其他藥物產生交互作用，使用新藥前，請諮詢醫師或藥師。
停藥時機：若患者超過2年無發作，醫師可能考慮逐漸停藥，但須經專業評估和監督。
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