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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》她亂吃減肥藥「全身抽搐」 釀中毒、癲癇險丟命

2024/12/12 17:15

1名35歲女子亂吃減肥藥，服用1週後竟出現嚴重嘔吐、腹瀉，接著頭暈、精神恍惚且全身無力，而緊急送醫；示意圖。（照片來源：shutterstock）

1名35歲女子亂吃減肥藥，服用1週後竟出現嚴重嘔吐、腹瀉，接著頭暈、精神恍惚且全身無力，而緊急送醫；示意圖。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名35歲女子，半年前減肥停滯，而吃了同事介紹的減重藥物，號稱1個月可以瘦10公斤。不料，在服用1週後，開始出現嚴重嘔吐、腹瀉和食慾不振，接著頭暈、精神恍惚且全身無力，被家人發現時，已意識不清、全身抽搐、肌肉僵硬倒在臥室內，緊急送至急診。經血液檢查後，發現女子電解質多項異常，引發代謝性鹼中毒、癲癇發作。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍在臉書專頁「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」發文指出，該名個案進行血液檢查後，發現電解質多項異常，低血鉀（2.6mmol/L，正常3.5-5.0mmol/L）、低血鈉（128mmol/L）、低血氯，並出現代謝性鹼中毒、癲癇發作。心電圖檢查也顯示異常，疑似因嚴重低血鉀所引起。

陳威龍表示，據女子症狀及血液檢查推測，可能是減重藥物含有大量利尿劑、瀉藥，過度排泄體內的水分和電解質，使電解質失調造成嘔吐，更進一步惡化電解質的平衡合併嚴重脫水，因而造成代謝性鹼中毒併發癲癇，女子住院2週才順利出院。

醫師提醒，睡眠不足會導致皮質醇過度分泌，造成血糖波動，造成脂肪囤積，因此充足睡眠很重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，睡眠不足會導致皮質醇過度分泌，造成血糖波動，造成脂肪囤積，因此充足睡眠很重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

了解3觀念 避免減重停滯

該名女子因為這次事件後，也不敢再亂服減肥藥，也帶著病歷摘要，至陳威龍門診就醫，希望可以找出減重停滯的原因。醫師發現，其實女子是很多人都會遇到的問題和錯誤的減重迷思，因而與其分享3個重要的觀念。因此，在經過2個月的飲食和生活調整，並配合運動後，女子成功瘦下8公斤。

●選擇正確的食物種類和比例：減重就是少吃，這樣的觀念並不正確，且這樣的減重方式也無法持久。過度飢餓會讓身體以為遇到饑荒，基礎代謝率自動下降，脂肪傾向於囤積不分解，因此事實上，食物種類的選擇和各大營養素之間的比例拿捏才是重要的關鍵。

●充足睡眠與減壓：睡眠不足和壓力過大會導致皮質醇過度分泌，造成血糖波動，影響胰島素分泌，因此容易造成脂肪囤積，另外，壓力過大也會造成補償式過度進食，導致熱量過剩，建議找尋自我減壓的方法，有助於控制體重。

●合理減重速度才能持久：過快的減重方式會導致肌肉流失、營養不良、新陳代謝減慢，甚至免疫失調，這些都是卡關的重要原因。另外，穩定漸進的減重速度，有助於良好生活習慣的養成，更是不復胖重要的關鍵。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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