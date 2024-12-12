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健康 > 心理精神

老是聞到燒焦煙味 竟是癲癇先兆

2024/12/12 05:30

▲女子常聞到煙味，經檢查後，確認是癲癇發作。（嘉南療養院提供）

▲女子常聞到煙味，經檢查後，確認是癲癇發作。（嘉南療養院提供）

記者吳俊鋒／台南報導

43歲陳姓女子常在突然之間嗅到燃燒物品的煙味，但旁人卻不曾聞過，由於次數逐漸頻繁，她一度誤以為工作壓力造成的「幻覺」；後來求助衛生福利部嘉南療養院，經腦部檢查，確診是內側顳葉癲癇發作所致。

嘉療神經內科主任顏世卿表示，顳葉有分內、外，產生的癲癇表現完全不同，前者與海馬迴掌管的是情緒，以及記憶，發作通常會有先兆。癲癇是腦部不正常放電，某個記憶被「活化」，陳女才會覺得一直聞到相同的煙味，曾遇過病例的發作嗅覺為臭豆腐，有的甚至是糞便，都造成嚴重的生活困擾。

陳女原以為透過睡眠改善來紓壓，可減少幻覺的出現，但總覺得有煙味的症狀仍持續，就診後，顏世卿懷疑是顳葉癲癇發作所致，立刻安排檢查。腦部核磁共振掃描結果顯示，她右側海馬迴體積減少，與內側顳葉硬化（mesial temporal sclerosis）的病理變化吻合，確診癲癇發作。

並非抽搐才算 也可能是味、嗅覺症狀

顏世卿說，內側顳葉癲癇常見的描述為，病人會覺得一股熱氣從肚子往上升，也常忽然感到恐懼，有似曾相識感，或者陌生感。內側顳葉癲癇的先兆也可能是味覺或嗅覺的症狀，有時都單獨發生，並非每次都一定會接著引起抽搐。

至於外側顳葉，顏世卿提到，主要掌管的是聽覺，癲癇時間通常比較短，但無論哪種感官影響，發作時都會讓人懷疑一切都是自己的幻想，反而求助精神科。

顏世卿指出，顳葉癲癇的病因還不是很清楚，但常見有中風、腦腫瘤、天生缺陷、發燒過度、血管不正常增生，以及受傷感染，或留下的疤痕組織等。腦電圖檢查是診斷顳葉癲癇最重要的輔助檢查方法，可以選擇不同的藥物進行治療。

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