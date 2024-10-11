職能復健 讓藥癮者找回生活主導權

▲職能治療可提供心理和社會功能的重建，幫助藥癮者在面對生活壓力時，能夠更加有效地應對，減少復發的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／黃耀興

藥癮不僅是一種物質依賴，更是一種深刻影響個人身體、心理及社會功能的疾病。藥癮病人通常在生活中面臨多重挑戰，從工作能力下降到社交隔離，這些問題使得他們難以在日常生活中保持穩定和健康的狀態。因此，職能復健在藥癮治療中扮演了不可或缺的角色，幫助病人重建生活技能，恢復自我效能，並促進其社會再適應。

以下4點是從「職能」的觀點來分析問題及介入，幫助藥癮者找回生活的平衡：

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●恢復日常生活功能

藥癮病人在戒毒過程中，常常面臨日常生活功能的損失。包括基本的自我照顧、家務管理、金錢管理等。長期的藥物濫用會導致無法有效地管理自己的生活，職能復健在幫助病人重建這些基本技能，能夠在日常生活中保持獨立性，這對於他們的長期康復至關重要。

●重建職業能力

藥癮病人長期使用藥物而失去工作或無法穩定地維持工作，也可能因為他們在社會中被邊緣化，導致就業困難。職能復健提供了針對性的職業訓練和支持，幫助他們逐步恢復工作能力，適應職場環境。這不僅有助於他們重新融入社會，也能提升他們的自尊和生活滿意度。

重建職業能力 提升自尊心

●心理和社會功能的重建

藥癮不僅破壞了個人的身體健康，許多藥癮病人可能會經歷焦慮、抑鬱、自我價值感低落等問題，同時也可能與家人、朋友和社會斷絕聯繫。職能復健透過心理支持、小組治療和社交技能訓練，重建他們的社會支持網絡，提高人際交往能力，增強他們的心理韌性。這些支持有助於他們在面對生活壓力時，能夠更加有效地應對，減少復發的風險。

●促進自我效能感

藥癮病人在治療過程中，常常感到無力和絕望，覺得自己無法擺脫藥物的控制。職能復健通過設計可達成的目標和任務，幫助病人逐步重建自我效能感。進而更有動力持續努力，維持無毒的生活方式。

職能治療師可以透過討論及實際操作，帶領藥癮者建立適當的生活安排，活出生命的意義與價值。藥癮戒治並不容易，透過職能治療師的協助，藥癮個案也可以一步一步擺脫藥物的控制，找回生活的主導權。

（作者為衛生福利部草屯療養院職能治療師）

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