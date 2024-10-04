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健康 > 心理精神

精神病友職能治療結合興趣 成就感穩定病情

2024/10/04 05:30

▲阿全（化名）在廚房的職能治療，讓他找到成就感。（照片提供／葉盈孜）

▲阿全（化名）在廚房的職能治療，讓他找到成就感。（照片提供／葉盈孜）

文／葉盈孜

53歲的阿全（化名），10年前開始出現妄想與幻聽的症狀，被診斷為思覺失調症，定期在精神科門診追蹤治療，但他常忘記服藥，時常病發住院；3年多前他住進日間精神病房，被發現對烹煮有興趣，職能治療團隊安排他在廚房工作，從中找到樂趣及滿滿的成就感，穩定了病情，也開始融入社會。

阿全長期無業，老伴已過世，只有1個兒子與他同住，但兒子也因工作繁忙、早出晚歸，一整天下來常講不到一句話，關係有點疏離。他在家無所事事，作息紊亂，也經常忘記服藥，導致病情起伏不定，進而干擾家人與鄰居，兒子只能無奈地送到急性精神病房住院，等到症狀緩解後出院返家，兒子被動地期盼爸爸可以撐久一點，但阿全反覆發病，住院頻率越來越高，每次住院時總是滿面愁容，表達沒有活下去的動力。

直到3年多前，兒子帶著阿全住進日間病房，藉由規律的服藥及每天多樣化的職能治療活動，他漸漸地敢主動與人打招呼與聊天。

不久後，職能治療團隊觀察到阿全在每天接近中午時段，都會在廚房外駐足許久，表現出他對洗菜、備料、出餐的興趣，在與阿全父子討論後，邀請阿全加入廚房復健工作，在烹飪老師與職能治療師的協助下，一步步學習洗菜、切菜、清理鍋碗瓢盆、清潔爐台與拖地等工作技能，也從工作中學習溝通及人際互動技巧。

阿全現在已經在日間病房穩定復健3年，病友團體旅遊時，還特地帶回伴手禮跟兒子分享。他感受到自己也是有能力，可以關照所愛的家人，父子情感隨之增溫，也漸漸能與鄰居互動。

重新學習人際互動 穩健回歸社會

思覺失調症在急性症狀緩解後，有一部分的病友因為殘餘症狀或認知功能受損，在重回工作、家庭角色的路上都需要重新適應。如果能將職能治療結合病友的興趣，舉凡烹飪、烘培、油漆、洗衣、園藝、洗車、代工等，一定可以幫助病友更穩健地回歸社會。

（作者為衛生福利部彰化醫院職能治療師）

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