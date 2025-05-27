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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》脂肪肝不是肥胖專利！ 營養師點名9大高危險群

2025/05/27 11:15

營養師提醒，脂肪肝不是肥胖專利，若為愛喝含糖飲、愛喝酒、久坐不動等，也可能引發脂肪肝問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師提醒，脂肪肝不是肥胖專利，若為愛喝含糖飲、愛喝酒、久坐不動等，也可能引發脂肪肝問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝不只發生在肥胖者身上，其實瘦子也可能中招！營養師高敏敏表示，當肝臟脂肪累積太多，可能會影響肝功能，輕微時容易疲倦、食慾不振，嚴重可能導致肝硬化、肝癌，因此提醒9族群是脂肪肝高危險群，包括：肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、愛喝酒、愛喝含糖飲料、愛吃高脂食物、久坐不動、運動量不足者，要多加留意生活習慣，遠離脂肪肝。

脂肪肝無明顯症狀 長期下來恐罹癌

什麼是脂肪肝？高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發影片說明，全球約32％的成人都有脂肪肝問題，脂肪肝已是一個慢性肝病問題。脂肪肝無明顯症狀，當肝臟內的脂肪堆積過多，就會影響正常功能，輕微時容易疲倦、食慾不振，長期下來，容易使得肝臟發炎，嚴重可能導致肝硬化，甚至肝癌。

高敏敏指出，可以發現現在許多人至肝膽腸胃科照超音波檢查時，總會很驚訝自己竟然有脂肪肝問題，脂肪肝不是肥胖者專利，不要以為肥胖者就可能有脂肪肝問題，瘦子也可能中招。因此特別點名9族群，如肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、愛喝酒、愛喝含糖飲料、愛吃高脂食物、久坐不動、運動量不足者，容易得脂肪肝。

營養師提醒，愛喝含糖飲料也可能引發脂肪肝問題；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師提醒，愛喝含糖飲料也可能引發脂肪肝問題；情境照。（圖取自shutterstock）

5點逆轉糖尿病 飲食運動都重要

逆轉脂肪肝從日常生活習慣做起！高敏敏解釋，引發肝硬化主要原因與生活、飲食習慣不良有關，是誘發慢性病的主要關鍵之一，且脂肪肝沒有特效藥，只有健康的生活習慣才能逆轉，因此建議依照以下5點改變，逆轉脂肪肝：

1.控制體重：維持正常BMI，避免熱量超標。

2.均衡飲食：多吃蔬菜、全穀雜糧，多喝水，少喝含糖飲料。

3.規律運動：每週至少進行150分鐘中度運動。

4.監測體重：定期關注自己的體重變化。

5.檢查肝功能：及早發現問題，及時調整。

健康網》脂肪肝不是肥胖專利！ 營養師點名9大高危險群

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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