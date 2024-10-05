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「投資時間」和孩子互動 降低電子保母依賴

2024/10/05 05:30

▲3C產品等「電子保母」看似能短暫安撫孩子，卻可能為孩子的長期情緒發展埋下隱憂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲3C產品等「電子保母」看似能短暫安撫孩子，卻可能為孩子的長期情緒發展埋下隱憂；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／葉雅馨

你對這樣的場景一定不陌生，無論是在餐廳裡、等候結帳、排隊的隊伍中、或其他公共場合，父母為了安撫孩子，避免他們在用餐、等待時吵鬧，遞上平板電腦或手機。當孩子們安靜下來，目不轉睛地盯著螢幕，父母也能享受片刻的平靜。

平板電腦、智慧型手機具備的功能日新月異。聯合國兒童基金會2018年的報告指出，大多數兒童從4歲開始接觸數位設備、1/4的學齡前兒童和超過一半的學齡兒童有自己的數位設備。另外，美國皮尤研究中心2020年的一項調查結果顯示，高達89%的5-11歲兒童的父母表示他們的孩子在YouTube上觀看影片，而3-4歲孩子用YouTube觀看影片比例也達81%。「電子保母」看似能短暫安撫孩子有效的做法，卻可能為孩子的長期情緒發展埋下隱憂。

仰賴3C 6成幼兒情緒控制力較低

一項發表於《兒童與青少年精神病學前沿期刊》，涵蓋了300多名2-5歲兒童的長期研究顯示，經常在情緒激動時使用數位設備的孩子一年後的追蹤評估中，約有60%表現出較弱的情緒控制能力，特別會發生憤怒和挫折管理問題。數位設備的過度使用可能損害孩子發展應對挑戰和壓力的能力，進而影響他們的心理健康。

要因應孩子過度依賴數位設備的挑戰，父母可參考以下作法：

●降低期望值，允許孩子表達情緒：在公共場合，父母應該降低對孩子安靜表現的期望，接受孩子在這些情境下表現情緒的需求。平時就和孩子聊聊情緒和表達情緒的話題，讓孩子們了解有這些情緒是正常現象，但要學習有效的表達情緒及紓壓方式。

●投資時間與孩子互動：父母要花時間與孩子互動，自己也要有意識地放下手機，才能建立更深的連結。親子間的高品質互動有助於孩子的情緒穩定，非依賴外界的數位媒介。

●提供多元選擇，轉移注意力：帶孩子出門時，準備多樣化的選擇，如書籍、拼圖、畫畫工具、小型桌遊、益智遊戲等，或蒐集一些簡單的手部互動遊戲，讓他們在情緒不穩時找到其他方式轉移注意力。另多數孩子並不能專注於單一事物很長的時間，要準備些備案。

改變，永遠不嫌遲，就算你的孩子現在已有倚賴電子設備的習慣，你仍可以改變它，投資時間改變現在的習慣，有助於孩子長期的心理健康發展。

（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）

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