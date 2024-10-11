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健康 > 護眼顧齒

白內障術後需戴眼鏡？ 2大考量停看聽

2024/10/11 05:30

▲白內障手術前，需考量術後想不想戴眼鏡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲白內障手術前，需考量術後想不想戴眼鏡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王得安

1名57歲工程師因雙眼視力模糊而就診。原先雙眼近視約600度，檢查發現近視超過1000度，視力約剩0.2，結果是白內障造成近視增加、視線模糊。考量到老花眼及上班長時間以中、近距離為主，手術的水晶體度數選擇保留低度近視。術後視力恢復良好，近視鏡片輕薄許多，平常上班也相當方便。

依需求選擇單、多焦點人工水晶體

白內障手術取出白內障後，會放入人工水晶體，無論健保或自費水晶體，都能調整度數，改善「術前近視、或遠視」的問題。術前可以先思考：「術後想不想戴眼鏡？」

●如果是「手術後可以接受戴眼鏡輔助」：手術可以選擇單焦點的人工水晶體，若留0到50度近視，看遠可以不用眼鏡，像開車、買菜等。而中、近距離的閱讀或手機再以老花眼鏡輔助。另一方面，若生活需求以中、近距離為主，則可以保留低度近視。

●如果「手術後不想戴眼鏡、低度依賴眼鏡」：若不想戴眼鏡有2種方法。

1.選擇多焦點人工水晶體：像開車同時要看路況及導航等。遠、中距離清楚，近距離則為功能性，能有機會不戴眼鏡或低度依賴眼鏡。選多焦點水晶體要留意可能有夜間眩光，另外眼睛無其他疾病，才能最佳發揮水晶體功能。

▲白內障術前，建議討論水晶體度數。（照片提供／王得安）

▲白內障術前，建議討論水晶體度數。（照片提供／王得安）

散光較高者 術後仍要戴眼鏡

2.兩眼留不同度數，減少對眼鏡依賴：大腦會適應兩眼融像，適應時間每人狀況不同，此外立體感可能稍受影響。若有這項需求，建議和醫師諮詢。

若是「散光度數」較高，術後可能要戴眼鏡來達到清晰視力，或選擇矯正散光水晶體來減少術後眼鏡配戴。

手術前建議和醫師討論用眼習慣，術後度數較能貼近需求。若有特殊需求，如近距離精細視力，術後可能還是要眼鏡輔助。

此外，術前機器測量有合理的誤差範圍，導致估計度數和實際度數有微幅差距，術後再視情況用眼鏡矯正即可。

（作者為衛生福利福部桃園醫院眼科醫師）

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