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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

精準控糖！連續血糖監測器 糖尿病童樂上學

2024/10/11 11:01

連續血糖監測平均每天可測得288次血糖值。（馬偕醫院提供）

連續血糖監測平均每天可測得288次血糖值。（馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年剛上小學的小豪（化名）在10個月大時被診斷出第1型糖尿病，家長選擇讓他在左手臂上裝置連續血糖監測器（CGM），每5分鐘自動監測血糖，再配合能根據血糖變化調整劑量的胰島素幫浦定，取代定時注射胰島素，開學一個多月來，小豪的血糖穩定控制，學習表現佳，校園生活完全不受影響。

丁瑋信表示，小豪在10個多月大的時候，奶量每餐可以喝到200毫升，且副食品食量佳，但體重卻不增反減，一開始家長以為是奶量不足，試圖想要增加，後來因一次嚴重感冒，出現嘔吐、呼吸急促等哭鬧情形，就醫抽血後才發現竟是糖尿病酮酸中毒。

小豪進入加護病房治療後情況穩定，改為皮下胰島素注射，但血糖起伏極大，一天內的血糖值可以從50到400mg/dL，經醫療團隊仔細調整胰島素劑量，詳細教導小豪父母控制技巧，終於在住院10天後，穩定控制血糖、順利出院。

丁瑋信指出，第1型糖尿病是緩慢漸進性的自體免疫疾病，病童體內的自體免疫抗體會破壞胰島細胞，導致胰島素分泌不足，當80%到90%的胰島細胞受損，就會開始出現糖尿病症狀，治療方式是規律監測血糖並定時補充胰島素。

由於嬰兒用餐頻繁，餐前需採血確認血糖，採血針「扎在兒身、痛在娘心」，讓家長心疼不已，小豪的家長因此選擇讓他佩戴CGM，平均每天可測得288次血糖值，徹底掌握血糖變化趨勢，為避免上學後定時注射的不便，家長也在入學前選擇與CGM搭配的胰島素幫浦，讓血糖控制更精準便利。

丁瑋信表示，胰島素幫浦是一種小型裝置，透過導管定時輸注胰島素，模擬胰島細胞的正常功能，通常安裝於腹部、手臂或大腿等皮下脂肪較厚的地方。最新的胰島素幫浦能接收CGM血糖訊息，根據血糖變化自動調整胰島素劑量，幫助穩定血糖，不過這些醫療器材不在健保給付範圍且須定時更換耗材，每月平均自費約2萬餘元。

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