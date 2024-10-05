健康網》熬夜追劇不會致白內障！醫：藍光增「1病」風險

羅英源提到，熬夜追劇時，如果長時間盯著螢幕，尤其是在光線不足的環境下，會讓眼睛處於緊張和疲勞的狀態，這會加重眼睛負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜蓋棉被追劇，已經成為許多人放鬆的方式，而這樣的習慣，會導致年輕人出現白內障嗎？彰化羅眼科診所總院長羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，長時間在光線不足，及暴露在藍光下盯著螢幕，雖然不會直接導致白內障，但會有其他健康問題，如增加黃斑部病變的風險。

熬夜追劇不會引發白內障

羅英源提到，熬夜本身不會直接導致白內障，但長期熬夜，會對眼睛健康產生不良影響。熬夜追劇時，如果長時間盯著螢幕，尤其是在光線不足的環境下，會讓眼睛處於緊張和疲勞的狀態，這會加重眼睛負擔。雖然不會立即引發白內障，但可能增加其他健康問題。

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藍光對眼睛的影響

羅英源指出，3C螢幕會釋放出大量藍光，藍光是可見光中波長較短的部分，長期暴露在藍光下，會對視網膜細胞造成損害，進而增加黃斑部病變的風險。雖然藍光本身也不會直接導致白內障，但長時間近距離的接觸，可能間接影響眼睛健康，進一步增加其他眼疾的風險。

羅英源表示，儘量避免長時間連續追劇，每看30分鐘就讓眼睛休息一下。盡量用電視或電腦看，距離遠一點可以大大減少接觸藍光，也能增加舒適感；圖為情境照。（圖取自freepik）

蓋棉被追劇問題

羅英源說，不僅僅是熬夜，更涉及到環境因素。在蓋著棉被看螢幕時，眼睛與螢幕的距離會太近，而且由於棉被可能阻擋了部分光線，周圍環境過於昏暗，會讓眼睛在缺乏適當光源的情況下，更努力工作，增加眼睛疲勞感。長此以往，眼睛的健康會受到影響。

護眼方法

羅英源表示，儘量避免長時間連續追劇，每看30分鐘就讓眼睛休息一下，望向遠處來放鬆眼部肌肉。還有保持充足的光線，不要在過於昏暗的環境下，使用電子設備，保持適當的光線可以減少眼睛的負擔。另外，可盡量用電視或電腦看，距離遠一點可以大大減少接觸藍光，也能增加舒適感。

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