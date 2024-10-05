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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛需呵護！醫：5個習慣別一直做

2024/10/05 15:46

不少人用眼習慣不佳，造成眼部病變。（圖取自freepik）

不少人用眼習慣不佳，造成眼部病變。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在人多數時間都在看3C，甚至躲在棉被裡看手機；不僅造成眼睛乾澀等不適，長期也可能引發黃斑部病變、白內障與青光眼等疾病。醫師表示，部分不良用眼習慣，不僅在短期內增加不適，更可能增加罹患黃斑部病變、白內障等風險。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明許多研究表示：一些不良習慣，不僅會引發短期的眼睛不適，還會增加罹患黃斑部病變、白內障、青光眼等慢性眼疾的風險。黃軒列出5項常見習慣若「一直」做，恐傷害你的眼睛。

1. 一直看螢幕

首先，長時間使用手機和電腦螢幕會使眼睛過度疲勞，導致數位眼疲勞綜合症，這包括：視力模糊、眼乾、頭痛等症狀。研究顯示，過度暴露於藍光下可能會損傷視網膜，增加罹患黃斑部病變的風險。

2. 一直未妥善休息

缺乏適當的眼睛休息，尤其是長時間過度集中視力，會使眼睛持續處於高壓狀態，進一步加劇眼疲勞的程度。

文獻資料分析建議遵守「20-20-20」法則：每工作20分鐘、讓眼睛看向20英尺（約600公分）外的物體、持續20秒鐘。這樣可以有效減少視覺疲勞。

3. 一直在熬夜

另一個常被忽略的行為是熬夜和長時間睡眠不足。研究人員發現，睡眠品質差會直接影響淚液的分泌，導致眼乾，並可能增加患有青光眼等眼部疾病的風險。

4. 一直缺維他命

研究指出，飲食習慣對眼睛健康有顯著影響，特別是缺乏富含抗氧化劑的食物，例如：維他命A、維他命C、維他命E；這些缺乏會增加黃斑變性和白內障的風險。

5. 一直不戴太陽眼鏡

長期在強烈的陽光下不戴太陽眼鏡，可能會導致紫外線對眼睛的損傷，進而引發白內障或其他眼部問題。

黃軒提醒，我們的日常行為對眼睛健康有著長遠的影響；而這5項日常常見的行為，可能導致視力下降和眼部疾病：長時間的螢幕使用、不充分的眼睛休息、熬夜、營養不足、缺乏適當的紫外線防護。我們應該重視這些日常行為的調整，讓眼睛得到適當的保護，避免長期的眼睛健康損害。

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