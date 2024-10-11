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健康 > 杏林動態

眾人之愛送暖偏鄉 117人集資捐衛生所救護車

2024/10/11 15:15

救護車設計融入排灣族的圖騰元素，象徵著守護靈以及一百多位捐贈者的祝福。（記者蔡宗憲攝）

救護車設計融入排灣族的圖騰元素，象徵著守護靈以及一百多位捐贈者的祝福。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東偏遠山區醫療資源稀缺，經常需要救護車輛縮短救援時間，一名郭姓民眾集結117人力量，捐贈一輛捐贈一輛救護車提供獅子鄉緊急救援使用，希望這輛救護車能成為當地鄉親的守護者。

獅子鄉位在恆春半島北邊，因為在中央山脈尾端，在極端氣候下經常承受豪大雨、土石流威脅，第一時間的災害應變及醫療協助更顯重要，僅依賴消防分隊救護車經常捉襟見肘，從外鄉鎮支援路程更是動輒超過三十分鐘。

屏縣衛生局指出，常期行善的郭姓民眾，發揮影響力號召社群「寶哥分享群」的群友，以每人最低捐款額一萬元的活動，讓一直以來希望參與捐贈救護車的友人能夠實現這份愛心，完成大家的心願，善盡社會責任挹注資源，對救護量能幫助極大。

衛生局表示，這輛救護車設計融入排灣族的圖騰元素，象徵著守護靈以及一百多位捐贈者的祝福，希望藉此次捐贈拋磚引玉，將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難的時刻，承載著來自民間的關懷與善意，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。

眾人之愛送暖偏鄉，117人集資捐衛生所救護車。（記者蔡宗憲攝）

眾人之愛送暖偏鄉，117人集資捐衛生所救護車。（記者蔡宗憲攝）

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