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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

雙十龍女國慶日誕生 醫：以前院內常有10名國慶寶寶

2024/10/10 15:51

黃元德醫師在國慶日為產婦接生國慶女寶寶。（記者蔡淑媛攝）

黃元德醫師在國慶日為產婦接生國慶女寶寶。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天雙十國慶日適逢龍年，部立台中醫院今天喜迎2名雙十小龍女寶寶，其中一名是35歲高齡產婦透過人工受孕終於懷孕，懷孕足月還超過6天，昨天決定催生，今天由院長黃元德接生產下健康雙十寶寶，另名女寶則是胎位不正，選在今日剖腹產。

這名35歲產婦領有保母證照的她也在托嬰中心上班，喜歡孩子，也計畫婚後生兩個孩子，但結婚兩年仍未懷孕，接受人工受孕後成功懷孕，預產期原本是10月6日，胎兒仍不退房，透過這次雙十假期催生，今天順利產下女兒，兩人強調將再接再厲再拚第二胎且「越快越好！」

另名懷孕38週、胎位不正的產婦則選在今天國慶日剖腹產，由婦產科主任劉仁杰手術，順利生下體重2700公克的雙十女寶。

雙十國慶誕生雙十寶寶普天同慶，但近年國慶寶寶出生數明年減少，黃元德表示，醫院早上喜迎兩名國慶健康寶寶誕生，醫院婦兒團隊都開心，他也感嘆說，過去龍年出生率會增加約1成，但今年龍年沒有增加，還可能減少，過去醫院在國慶日接生可能有10個，產科醫生忙到沒時間吃飯，甚至要住在醫院待命，現在接生數字已經減半。

面對明（2025）年進入超高齡社會，黃元德憂心新生兒出生數直直落，現在年輕晚婚、不婚，加上房價高漲，導致生育率無法提升，鼓勵年輕還是應該多生。

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