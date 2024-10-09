健康網》全球兒少近視增！2050恐7億「眼鏡兒童」 主因不只封城

近年兒童近視率上升，尤以疫情後更加明顯。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最新研究顯示，2023年全球有超過1/3的兒童近視，到2050年可能上升至40%，相當於全球有7億以上的兒少是「眼鏡兒童」；若單看亞洲地區，更可能上升至69%。而造成這狀況，疫情期間的封城自然脫不了關係；但另一個原因，卻是因學齡前教育開始的時間偏早，部分國家在2歲開始學齡前教育，反倒造成近視率上升。

全球兒少近視兒童增 日韓分居一二名

據《CNN》報導，近日《英國眼科雜誌》（British Journal of Ophthalmology）刊登的研究發現，30年來兒童與青少年的近視盛行率明顯上升，1990年為24%，到2023年已高達36%。中國廣州中山大學研究員透過分析276份遍及六大洲50個國家中超過540萬名兒少之研究，做出這項預測。

請繼續往下閱讀...

研究發現，在疫情後近視比例激增，且東亞與東南亞國家為近視率最高之國家，高達35%，為同齡白人之2倍多。其中日本有86%為最多，韓國則是74%為次多。同時以全球來看，都會區兒童近視率，高於農村之兒童；不過女孩近視的可能性略高於男孩。

原因除了疫情封城 學齡前教育也有關

研究提出2個原因：首先是部分國家的兒童，開始受教育的年齡較小，例如香港與新加坡可以在2歲開始受教育；反之，從6到8歲開始受教育的非洲，近視發生率極低。另一個原因則是疫情：疫情時封城期間螢幕使用時間變長，大家都在家，也使得2020年後近視比例激增。

想幫助兒少遠離近視，並不困難。衛福部國健署提出「護眼123」，期望家長能從孩子一出生就幫助孩子遠離惡視力的威脅：

1.每年定期檢查視力1-2次，做好視力存款。

2.未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

3.每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起充分休息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法