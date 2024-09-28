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健康 > 護眼顧齒

健康網》延緩白內障補充「4營養」！ 柳丁、草莓都上榜

2024/09/28 17:25

粘靖旻指出，維生素C有助於保護眼睛免受自由基的損害，從而延緩白內障的進展。富含維生素C的食物有：柳丁、草莓、柚子、花椰菜等；示意圖。（圖取自photoAC）（健康網合成）

粘靖旻指出，維生素C有助於保護眼睛免受自由基的損害，從而延緩白內障的進展。富含維生素C的食物有：柳丁、草莓、柚子、花椰菜等；示意圖。（圖取自photoAC）（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障是台灣相當常見的疾病，許多長輩年紀到了，就陸陸續續出現白內障的相關症狀。高雄諾貝爾眼科診所執行長粘靖旻於臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文分享如何從飲食下手，延緩白內障。補充維生素C、E，如柳丁、草莓、鮭魚、菠菜等；類胡蘿蔔素，如南瓜、甜椒等；Omega-3脂肪酸，如核桃、亞麻籽等。

延緩白內障4營養素

●維生素C

粘靖旻指出，維生素C是一種強大的抗氧化劑，有助於保護眼睛免受自由基的損害，從而延緩白內障的進展。富含維生素 C 的食物包括：柳丁、草莓、柚子、花椰菜等。

●維生素E

她提到，維生素E也是一種重要的抗氧化劑，對於保護眼睛組織，和維護眼睛健康非常重要。像是堅果、植物油、鮭魚、菠菜等，增加這些食物的攝入量，可以幫助減少眼睛組織的氧化損傷，有助於緩解白內障的症狀。

●類胡蘿蔔素

粘靖旻表示，類胡蘿蔔素是一種對眼睛健康有益的營養素，具有抗氧化和抗炎作用，有助於保護晶狀體免受損傷。比如胡蘿蔔、南瓜、甜椒、番茄，增加這些食物的攝入量，可以增強眼睛的抵抗力，減少白內障的發生。

●Omega-3脂肪酸

她說，Omega-3脂肪酸對於維護眼睛健康很重要，也可以降低白內障風險。像是鮭魚、鯡魚、核桃、亞麻籽等，這些食物有助於減少眼睛組織的發炎反應，維持水晶體的透明度。

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