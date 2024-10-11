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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南流感疫苗接種逾10萬 週末加開「左流右新」接種站

2024/10/11 16:23

新冠、流感疫苗開放第一階段接種。圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

新冠、流感疫苗開放第一階段接種。圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者王姝琇／台南報導〕流感及新冠JN.1疫苗接種熱度逐漸回升，各區衛生所及合約院所外可見排隊等候接種的人潮，衛生局統計，截至10月10日流感及新冠JN.1疫苗已分別有103174、30039人次完成接種。衛生局將於本週末（明、後2天）加開社區疫苗接種站，持續響應「左流（流感）右新（新冠）」疫苗促進接種，同時紓解排隊人潮。

衛生局表示，今（2024）年流感及新冠JN.1疫苗原訂於10月1日開打，但受到颱風影響延後接種排程，近日隨著天氣好轉，民眾接種熱度也逐漸回升，各區衛生所及合約院所外可見排隊等候接種疫苗的人潮，截至10月10日接種流感疫苗達10萬3174人，新冠JN.1疫苗也有3萬0039人次完成接種。因應民眾接種需求，南市衛生局將於本週六、日加開社區疫苗接種站，以紓解排隊人潮。

預計加開社區疫苗接種站，包括歸仁區、楠西區、南化區、山上區、南區、安南區、鹽水區、永康區、東區及北區等10個行政區，其中楠西區衛生所明（12）日將提供接種幼兒流感疫苗及常規疫苗注射。符合公費對象的民眾可透過台南打疫苗平台預約，亦可隨到隨打。

衛生局局長李翠鳳呼籲，符合第1階段接種流感條件者，包括65歲以上長者、醫事人員、學齡前嬰幼童及高風險族群等11類族群應盡速完成疫苗接種，另陪同符合新冠JN.1疫苗第1階段對象前來接種者，亦可同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，共同抵禦病毒的威脅。

本週末假日台南加開流感及新冠疫苗接種站。（南市衛生局提供）

本週末假日台南加開流感及新冠疫苗接種站。（南市衛生局提供）

本週末假日台南加開流感及新冠疫苗接種站。（南市衛生局提供）

本週末假日台南加開流感及新冠疫苗接種站。（南市衛生局提供）

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