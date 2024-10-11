預防狂犬病 遭犬隻咬傷要 「記、沖、送、觀」

南投縣衛生局提醒民眾，每年應帶家中犬貓等接種狂犬病疫苗，共同防範狂犬病。（資料照）（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕狂犬病致死率近100%，全世界每年約有7萬人死於狂犬病，其中95%以上是被罹患狂犬病犬隻咬傷，南投縣衛生局提醒民眾，預防狂犬病要遵守二不一要原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物，且要每年帶家中犬貓等肉食目動物接種狂犬病疫苗，一旦被犬隻等動物咬傷時，請遵從「記」「沖」「送」「觀」四要訣。

南投縣衛生局表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率近100%，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡。

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衛生局指出，民眾萬一被犬隻等動物咬傷時，切勿慌張，請遵從「記」「沖」「送」「觀」四要訣，「記」：保持冷靜，牢記動物特徵；「沖」：用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口；「送」：儘速送醫評估是否要接種疫苗；「觀」：儘可能將咬人動物繫留觀察10天。

衛生局指出，目前南投縣包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院均提供狂犬病疫苗接種服務，另該局每年也與家畜疾病防治所辦理人畜共通傳染病教育訓練，邀請醫事人員、獸醫、鄉鎮市公所清潔隊及防疫人員參加，藉以提升狂犬病防治知能，各鄉鎮市衛生所也針對社區民眾、學生辦理狂犬病衛教宣導活動，提醒民眾防範遭野生動物咬傷及如何緊急應變處理，並加強家犬家貓疫苗接種宣導，共同防範狂犬病發生。

南投縣衛生局製作圖卡，宣導如何預防狂犬病。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局表示，民眾一旦被犬隻等動物咬傷時，請遵從「記」「沖」「送」「觀」四要訣。（南投縣衛生局提供）

衛生福利部南投醫院提供狂犬病疫苗接種服務。（資料照，記者張協昇攝）

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