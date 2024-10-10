苗栗大千醫院迎4名國慶寶寶 2高危險妊娠產婦選剖腹產

歡慶雙十，苗栗縣大千綜合醫院於今（10）日上午，也開心迎來4名新生兒。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕歡慶雙十，苗栗縣大千綜合醫院於今（10）日上午，也開心迎來4名國慶寶寶。其中，有2名產婦因屬於高危險妊娠，因此接受剖腹生產，在醫護人員的協助下，順利迎接新生命的到來。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，上午已分別接生1男3女的新生兒，且尚有2名孕婦待產中，讓產房人員忙碌不已，預計今天有機會迎接6名國慶寶寶。

請繼續往下閱讀...

2名剖腹產的產婦，其中一人是因前胎剖腹產，同時有妊娠糖尿病而選擇剖腹產，另一人本身是糖尿病病人，懷孕後期又併發妊娠高血壓、明顯的蛋白尿且嚴重水腫。為保障母嬰健康，醫師建議在適合的週數生產；2名產婦都不約而同地選擇在雙十節這天接受剖腹產，一起慶祝寶寶出生的喜悅，因此安排今天生產。

林敬旺說明，高危險妊娠是指在懷孕過程中到產後，存在有影響胎兒及孕婦的危險因子，包括：懷孕期間的併發症（妊娠高血壓、妊娠糖尿病、子癲前症等）、高齡（35歲以上）或低齡（小於20歲）的產婦、家族遺傳疾病（染色體異常）、孕婦的疾病史（癲癇、氣喘、癌症等）或生活習慣（抽菸、酗酒、吸毒）、胎兒的特殊情況（多胞胎、生長遲緩、畸形等）、懷孕時的危險狀況（羊水栓塞、前置胎盤、早期破水等）。因此，懷孕前的身體檢查、懷孕期間的規律產檢及維持良好的生活與飲食習慣，都是避免高危險妊娠的重要關鍵。

此外，林敬旺表示，大千綜合醫院目前是衛福部周產期網絡計畫中苗栗縣的重點醫院，可以協助提供高危險孕產婦醫療救治與照護，不少高危險妊娠孕婦轉介至大千，接受多科別且完整的醫療照顧並順利生產。另外，大千設有苗栗縣唯一的新生兒加護病房，能夠針對早產或高危險新生兒提供醫療照護，全方位照顧母嬰健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法