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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

定期測血壓 有效預防心血管疾病

2024/09/29 05:30

▲定期測量血壓是預防和管理心血管疾病的關鍵步驟。（照片提供／楊皓涵）

▲定期測量血壓是預防和管理心血管疾病的關鍵步驟。（照片提供／楊皓涵）

文／楊皓涵

血壓是反應心臟功能和血管健康的重要指標，定期測量血壓是預防和管理心血管疾病的關鍵步驟。隨著心血管疾病發病率的上升，血壓量測的重要性越來越受到重視。

血壓由收縮壓和舒張壓兩個數值組成，正常範圍為120/80mmHg以下。但台灣高血壓學會的《2022台灣高血壓治療指引》中，將高血壓的標準下修到130/80mmHg，所以，只要超過這個數值，就算是高血壓。

高血壓通常沒有明顯症狀，但它是心臟病、中風和腎臟病的主要風險因素。持續的高血壓會損傷血管內壁，促進動脈粥樣硬化，增加心血管疾病的風險。此外，高血壓還會對心臟、腎臟和視網膜等器官造成長期損害。

及早干預控制血壓 預防嚴重併發症

◎定期血壓量測的必要性

●早期發現和預防：高血壓常無症狀，定期血壓測量是早期發現異常的關鍵，及早干預可有效控制血壓，預防嚴重併發症。

●監測治療效果：已確診高血壓患者應定期測量血壓，以評估治療效果，並根據結果調整治療方案。

●風險評估：血壓數據可幫助醫師評估心血管疾病風險，並制定個性化預防和治療計畫。

●生活方式調整：血壓結果是調整生活方式的重要依據。健康飲食、適量運動、戒菸、戒酒等習慣可顯著降低血壓。

◎正確測量血壓的要點

●使用經校準的血壓計，確保袖帶大小合適。

●測量前避免咖啡、吸菸和劇烈運動，休息至少5分鐘。

●測量時應保持正確姿勢，手臂平放與心臟高度一致。

●每次測量至少進行兩次，取平均值。

定期測量血壓能夠及早發現健康風險，及時採取預防措施。對於患有高血壓或心血管疾病的患者，血壓監測有助於評估治療效果，並做出相應調整。

（作者為台中芯康診所醫師）

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