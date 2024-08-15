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長期穿鞋不當 小心拇指外翻

2024/08/15 05:30

▲治療前：拇指外翻足部結構變形（左）；治療後：使用微創矛型骨板治療（右）。（照片提供／蘇伯峰）

▲治療前：拇指外翻足部結構變形（左）；治療後：使用微創矛型骨板治療（右）。（照片提供／蘇伯峰）

文／蘇伯峰

穿高跟鞋或尖頭鞋，或許展現出時尚潮流美，但長期下來容易導致足部前段結構變形，也就是拇指外翻。

拇指外翻是指大腳趾向第2腳趾方向偏移，導致足部前段結構變形。

◎拇指外翻的原因：

●遺傳：先天性拇指外翻。

●穿鞋不當：長時間穿高跟鞋、楦頭太小的鞋子，尤其女性。

●扁平足：因內側足弓支撐力不足，導致大腳趾往內側擠壓造成。

●關節炎：導致關節變形。

初始階段，患者可能不覺得有什麼不妥，但隨著病情進展，疼痛、赤足時，骨頭突出等症狀將顯著影響日常生活與行動。

18至65歲盛行率達23%

根據統計，這種狀況在18至65歲的人群中盛行率達23%，65歲以上更高達36%，顯示其普遍性與嚴重性。

傳統治療拇指外翻方式有許多種，分為手術治療及保守治療。

◎保守治療方式：

1.更換鞋具，穿著楦頭較大的鞋子。

2.選用適合的鞋墊。

3.拇指外翻矯正器。

4.訓練足部肌群。

5.止痛、消炎藥緩解症狀。

◎手術治療方式

手術治療有非常多種，目的都是直接調整腳趾骨頭排列順序，讓大拇趾不再因為穿鞋的擠壓產生疼痛，而後使用骨針或是骨釘將調整好的骨頭固定好。

另外，現有一種微創矛型骨板（Spear Plate），專為解決拇指外翻而設計，但健保不給付，民眾需自費。

微創矛型骨板（Spear Plate）具有以下特點：

1.微創手術：手術切口小、減少軟組織的損傷，加快術後恢復。

2.精準矯正：根據病情不同，選擇不同角度的骨板精準矯正，治療效果好。

3.縮短手術時間：操作簡便，縮短手術時間，減輕患者的身體與心理負擔。

4.穩定性強：與傳統固定方式相較，穩定性更強，可避免術後變形的風險。

5.舒適度高：術後幾乎感受不到異物存在，提高了生活品質。

6.適應性強：適用於多種截骨矯正方式，滿足不同患者的治療需求。

民眾還是盡量穿著合適的鞋子、多鍛鍊足部肌群，可預防拇指外翻。

（作者為彰化基督教醫院骨科主治醫師）

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