腰痛、腳麻行動「卡卡」 椎間盤突出併神經壓迫惹禍

▲男子長期下背疼痛延伸腳麻，經檢查確診為椎間盤壓迫右側神經根（箭頭處）。（高榮台南分院提供）

記者劉婉君／台南報導

47歲胡先生近年來下背常有沉重感，甚至延伸至右大腿後側、腳底有刺痛麻痺感，導致行動「卡卡」，且平時工作必須久坐，症狀更惡化，日常生活大受影響，就醫後確診為腰椎第5節及薦椎第1節椎間盤突出併神經壓迫，接受經皮內視鏡腰椎微創減壓手術後，症狀明顯改善。

腰椎內視鏡手術改善

高雄榮民總醫院台南分院神經外科主治醫師曾振生提醒，導致腰痛、腳麻的原因百百種，應就醫接受完整病情評估，才能對症下藥，選擇最適合的治療方式。

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曾振生說，出現腰痛、腳麻的症狀時，要先釐清病因，是否為單一病灶造成（常見如：腰椎椎間盤突出、長骨刺、韌帶肥厚椎管狹窄、椎孔狹窄神經壓迫等）或是多種情形同時存在，退化、外傷、發炎、甚至腫瘤都有可能是原因。

▲曾振生醫師（左）提醒，腰痛、腳麻的原因百百種，應由醫師完整評估，找出最適合自己的治療方法。（高榮台南分院提供）

至於脊椎退化神經壓迫是否一定要開刀？曾振生表示，應由醫師進行神經學檢查，搭配X光影像，甚至進一步磁振造影，完整評估病人的神經壓迫情形，再針對不同的病因，對症下藥。輕微症狀可以口服藥物、局部關節注射、物理治療復健、調整生活型態（如避免久站、久坐、勿彎腰做事、不搬重物）、甚至中醫針灸，獲得改善。

▲曾振生醫師提醒，腰痛、腳麻的原因百百種，應就醫檢查完整評估，才能針對不同病因對症下藥。（高雄榮總台南分院提供）

如果病人接受保守治療3至6個月後，症狀仍未緩解甚至惡化，影響行走、睡眠及生活品質，則可以考慮開刀。

曾振生表示，病人針對不同的病情，可選擇適合的手術方式，其中，經皮內視鏡腰椎微創減壓手術有傷口小、感染機會少和恢復快的優勢，成為不少病人的選擇，但目前腰椎內視鏡手術無健保給付，收費約13至20萬元。

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