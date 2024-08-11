嬤單膝痛伴隨下背痛 竟是腰椎出狀況

▲圖1：X光顯示，右膝內側有輕微的退化。（照片提供／蔡孟桓）

文／蔡孟桓、廖振中

60歲的黃女士身體硬朗，在忙於家事之外，還會去住家附近種菜。不過，大約3個月前開始，她感到右膝附近有疼痛感，原本不以為意，但隨著時間過去，不舒服感卻越來越明顯，右膝附近還會覺得痠跟麻，下背也隱隱作痛，生活起居大受影響。

一開始她先去家裡附近診所就醫，被診斷為右膝退化性關節炎，先後打了2次的消炎止痛針，不過後續症狀仍沒有改善，於是便被轉診到本院就醫，照了膝蓋X光（圖1）及核磁共振，發現膝蓋方面問題不大，因為她同時有下背的不舒服，後來幫她安排了腰椎的X光（圖2）跟核磁共振（圖3），最後診斷為退化性腰椎滑脫。

請繼續往下閱讀...

▲圖2：X光顯示，第4、第5腰椎滑脫（紅色箭頭所指處）。（照片提供／蔡孟桓）

▲圖3：核磁共振顯示，第4、第5腰椎的神經受到輕微壓迫（紅色箭頭所指處）。（照片提供／蔡孟桓）

退化性腰椎滑脫 逾40歲女性好發

腰椎滑脫是腰椎的上一節椎體相較於下一節椎體，有向前錯位的現象。其造成的原因包含了退化、椎弓斷裂、外傷、發育不良型等。其中最常見的就是退化性腰椎滑脫，好發族群是年紀大於40歲的女性。最常發生的位置是在第4腰椎及第5腰椎。

主要症狀為下背疼痛，且痛會隨著走路加劇，但會隨著休息而減緩，若是伴隨有神經壓迫的話，會有下肢單側的痠麻或是疼痛（有可能膝蓋附近的不舒服）。有些人可能會有跛行的症狀（走路一段距離就必須停下來休息）。再嚴重一些，可能會有下肢無力的情形。

診斷上以X光及核磁共振為主。X光可以看其滑脫的嚴重程度，核磁共振則是看是否有脊椎神經壓迫的情形。

治療分為保守治療跟手術治療，保守治療包含了做復健、吃止痛藥，症狀嚴重一些則可以做脊椎硬膜外類固醇注射，不過以上治療主要是做症狀治療，讓病人比較舒服一些。若是以上治療都無效，就要考慮治療。手術是做脊椎減壓及脊椎融合固定手術，可以用微創或是傳統手術，兩者預後都不錯。

▲圖4：X光顯示，第4、第5腰椎置入釘子跟放墊片做固定，原本的滑脫也變輕微了。（照片提供／蔡孟桓）

黃女士後來接受了脊椎後側減壓及脊椎融合固定手術，手術後隔天就可以坐起來，右膝跟下背的痠痛都改善許多，術後第2天就可以拄著枴杖下床，術後第4天就順利出院了。

提醒民眾，若是家中長輩有單側下肢的疼痛合併下背痛，應盡早就醫接受進一步檢查，若是脊椎滑脫，也應盡早接受治療，才可以盡快恢復正常生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法