破除3迷思 銀髮族也要「性」福

▲銀髮族也能享有「性」福；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／唐靖

70歲的老張低著頭走進泌尿科診間，害羞地問：「最近和小10歲的太太『辦事不力』，這個年紀『翹』不起來，是不是很正常？是不是根本就不應該還在想『這種事』？」

性生活是維持人類身心靈健康重要的一部分，然而，中老年人的性生活卻是常被避而不談的議題，除了礙於傳統文化與觀感影響，也存在著許多不盡正確的觀念。

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親密接觸可維持健康

●迷思1：認為邁入中老年之後，就會對於性不再感興趣。

隨著年紀老化，會產生較高比例的性功能障礙。例如男性的勃起功能障礙、睪固酮低下，女性的陰道乾澀、性交疼痛等，但這不代表就不再發生關係。

從歐美與日本等先進國家的研究顯示，60歲以上的男性依然有6成以上維持性活躍，女性也有超過3成以上，並且超過一半的伴侶表示，性生活仍然是他們重視的生活品質之一，也被認為是一種維持健康及老年幸福感的重要指標。

性功能障礙可能是疾病前兆

●迷思2：認為性功能退化是老化正常現象，不需要特別求醫，或者性功能障礙的治療會傷害身體。

實際上，性功能障礙背後原因可能是許多系統性疾病造成，男性勃起功能障礙甚至是一些重大心血管疾病前兆，因此去尋找性功能退化背後的原因依然相當重要。現在性功能障礙治療進步許多，不但有效，安全性也高，在專業醫師評估下，真正因為性行為所產生的心臟或腦血管問題已降低許多。

●迷思3：認為只有像年輕時的性行為才叫性生活。

中老年人會因為諸多慢性疾病而無法完成正常性行為，但這並不代表他們無法享受性所帶來的樂趣和與伴侶的親密感，透過愛撫、身體其他部位的親密接觸，或甚至借助一些性玩具的幫忙，都是現在被鼓勵的替代方法。

台灣即將邁入超高齡社會，許多中老年人都有相同煩惱，經過後續治療，又可重新享受與伴侶的性生活。所以應該要好好地面對這些迷思，才能使中老年有更健康與更有品質的生活。

（作者為國泰綜合醫院暨內湖國泰診所泌尿科醫師）

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