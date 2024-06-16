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健康網》突起物不一定是菜花 6種易混淆病症一次看
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕發現身上出現一顆顆的突起物，先會被自己嚇到「是不是得到菜花」，忠孝喜月泌尿科診所醫師廖奕安表示，其實傳染性軟疣、脂漏性角化症、非典型痣、陰莖珍珠疹、陰莖癌、扁平濕疣都容易跟菜花搞混，所以看到有突起物先別以為真的是性病！
廖奕安在臉書專頁「泌尿科”疣土伯” 廖奕安醫師」發文說明，典型的菜花長如果長在生殖器黏膜上，常見有粉色或白色的尖刺狀凸起；若長在生殖器皮膚上，常見有咖啡或黑色的顆粒狀凸起，不過這些是最典型的表現，詳細症狀仍需醫師診斷。雖然菜花是常見且傳染力強的性病，但不是唯一會引起突起物的疾病。
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傳染性軟疣
原因：軟疣病毒引起。
特徵：有肉色或粉色的突起且中間凹陷，常見於生殖器部位。
診斷方式：肉眼判斷或手術移除送病理化驗。
治療：以手術為主，或冷凍治療。
脂漏性角化症
原因：受年齡增長與日曬影響造成的良性表皮增生。
特徵：棕色或黑色的突起，外觀粗糙，常見於臉部與四肢。
診斷方式：肉眼判斷或手術移除送病理化驗。
治療：手術移除或冷凍治療。
非典型痣
原因：長時間陽光曝曬造成，可能演變成惡性黑色素瘤。
特徵：棕色或黑色的扁平突起，模糊且不規則。
診斷方式：皮膚切片後送病理化驗。
治療：手術移除。
陰莖珍珠疹
原因：龜頭胚胎殘留的退化痕跡。
特徵：粉色或淡黃色的珍珠狀突起，常見於冠狀溝且排列整齊。
診斷方式：肉眼判斷。
治療：無需治療，可依美觀考量以雷射移除。
陰莖癌
原因：陰莖的惡性腫瘤，最常見為鱗狀上皮癌。
特徵：陰莖出現紅腫或硬塊，可能伴隨潰瘍。或流膿，甚至引起局部淋巴結腫大。
診斷方式：切片送病理化驗。
治療：手術移除，視情況合併化療或放射治療。
扁平濕疣
原因：因梅毒螺旋體感染而引起的二期病兆。
特徵：白色且扁平的疣狀突起，常見於黏膜。
診斷方式：肉眼判斷、病理化驗與抽血驗梅毒。
治療：抗生素治療。
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