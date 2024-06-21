88歲「台灣健走先生」現身說法 教竹縣長輩健康學老

高齡88歲被稱為「台灣健走先生」的丁桐源，分享長期運動和重視養生來維持健康。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府社會處規劃6場不老長健系列講座，首場今（21日）在竹北市竹仁社區關懷據點登場，高齡88歲被稱為「台灣健走先生」、前福邦證券公司董事長丁桐源，和長輩們分享「健康學老的5堂課—好好走路，不會老」，他靠長期運動和重視養生來維持健康，現身說法讓長輩們心有戚戚焉，討論互動熱烈！

丁桐源表示，他維持每天健走46年，迄今已走了地球3圈半；今年88歲了，但是健檢數字仍與60多歲的人不相上下，這都是因為長期運動與重視養生所獲得的結果。

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丁桐源以「健康老化 活躍老年」、「今日不養生 明日仰（賴）醫生」、「預防失智殺手（阿玆海默症）的良方」、「綜效強力健走（行禪功法）」及「健康老化 花路米（Follow me） 」等5個主題演講，強調「健康學老」並不難，只要具備「決心、信心、恆心」3心，和「知識力（方法）、意志力、實踐力」3力，投資時間持續健走，就能心想事成，達成願望。

新竹縣政府社會處規劃6場不老長健系列講座，首場今（21日）在竹北市竹仁社區關懷據點登場。（新竹縣政府提供）

社會處表示，進入高齡時代，學老是很重要的課題。竹縣府感謝國立台北大學社會工作學系教授、身兼高齡與社區研究中心主任曾敏傑，協助精心規劃今年6場不老長健系列講座並邀請講師，同時贈送每場講座前50位報名的長輩《學老誌》1本，鼓勵高齡者積極追求健康老化。

曾敏傑說，《學老誌》是認識老化以及健康學老的使用手冊，設計7種學老主題，將老化困境轉化為學老主題，包含生活學老、健康學老、運動學老、保障學老、文史學老、人物學老及科技學老，每期均採訪1位成功老化的人物，並介紹亮點方案。現已發行第4期，除紙本雜誌外，《學老誌》也可以免費線上看。

除紙本雜誌外，《學老誌》也可以免費線上看。（新竹縣政府提供）

竹縣不老長健系列講座第2場7月5日上午9點30分，在新豐鄉中崙社區（中崙村2鄰37號）舉辦，邀請台灣哲學諮商學會理事王如雁主講「學老-未來的安身立命」，7月1日下午5點前受理報名，電話：03-5535850#8011新竹縣紅十字會洪專員。

新竹縣政府社會處規劃6場不老長健系列講座，首場今（21日）在竹北市竹仁社區關懷據點登場。（新竹縣政府提供）

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