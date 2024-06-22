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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠變異株洗牌 中醫所：清冠一號仍有效！

2024/06/22 12:12

國家中醫藥研究所說明，清冠一號能阻斷病毒複製、防止病毒入侵細胞、減少過度免疫反應，對最新型新冠病毒變種同樣適用。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情處流行期且升溫中，流行病毒株也洗牌，本土以變異株JN.1占比最高，「KP病毒」系列的KP.2、KP.3占比上升至2成，究竟新冠病毒變異至今，防疫中藥「清冠一號」還有效嗎？國家中醫藥研究所說明，清冠一號能阻斷病毒複製、防止病毒入侵細胞、減少過度免疫反應，對最新型新冠病毒變種同樣適用。

根據疾管署統計，國內近4週本土變異株以JN.1占60%最高，其次是KP.2占13%、XDV.1占10%、KP.3占9%，其他尚有JN.1.18占3%、BA.2.86占2%等；境外移入以JN.1占54%最高，其次是KP.2占27%、XDV.1占9%、KP.3占5%等，排序與本土相同。

隨著疫情再拉警報，防疫中藥「清冠一號」是否適用於新型變種病毒引發關注，國家中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，清冠一號的研發是基於現代醫學對COVID-19致病機轉及病程發展的深入了解，結合中醫專病專方的傳統，具有三項重要功效，一是可有效抑制病毒3CL蛋白酶的活性，阻斷病毒複製，二是有效拮抗ACE2膜蛋白與病毒棘蛋白的結合，防止病毒入侵細胞，三是能抑制細胞激素IL-6和TNF-α表現，減少過度免疫反應。

蘇奕彰說，清冠一號的研究模式不同於過去西藥的單一活性研究模式，而是以成份全指紋圖譜及藥效活性總合控管，在持續追蹤檢測新變異病毒株下，清冠一號仍能發揮良好的治療效果；若病毒毒性強，病理變化迅速，中藥效價的強度與穩定性非常重要，各授權藥廠的產品濃度及效價均為一般科中產品的三倍，維持其高效能和穩定性。

蘇奕彰提到，病毒流感化後傳染力上升、毒性減弱，死亡率已大幅降低，一般在症狀治療下，多數正常體質患者可以迅速康復，只要留意病程朝正面發展即可，但若症狀明顯加重，仍需使用多治療靶點的清冠一號，以阻止惡化，並減少併發症及後遺症。

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