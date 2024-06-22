民怨永和衛所打新冠疫苗未評估 衛生局：都會依規處理

新北市有民眾反映，前往永和區衛生所施打新冠疫苗，醫護人員未先確認病眾身體狀況就施打。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近期國內COVID-19疫情併發症病例數持續上升，且處流行期，新北市衛生局也加開各地衛生所提供民眾施打疫苗，有民眾反映，他到永和衛生所要施打新冠疫苗，但醫師及護理師沒有先問有沒有不適症狀，就直接施打，他擔心要是有不適合施打的病症，恐造成意外，新北市衛生局表示，各區衛生所都會遵照疾管署規定，完成接種評估及意願書簽署，還包括疫苗接種的注意事項、禁忌及副作用等，才會施予疫苗接種。

民眾反映，他認為市府在各地衛生所普設疫苗接種站，提供民眾便利，但接種站的醫護人員，對於民眾施打前的狀況，如喉嚨痛、流鼻水、酸痛、嘔吐發燒、懷孕、頭暈、拉肚子等都應詳盡詢問，不能只有測體溫，現在的疫苗接種站也應該有一個事前的表格，讓民眾填寫是否有問題。

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像是診所施打疫苗，會有醫生問診和聽胸部呼吸，以免已經染疫，確認後施打比較安全，有新聞指有老翁感冒去問衛生所可不可以打流感疫苗？結果竟然打了流感和新冠疫苗後，發生猝死悲劇。

新北市衛生局表示，民眾進到衛生所接受疫苗接種服務，都會依照疾管署要求的部分完成接種評估及意願書簽署，還包括疫苗接種的注意事項、禁忌及副作用等，才會施予疫苗接種。

衛生局也呼籲，近期新冠疫情再度升溫，接種疫苗可有效預防感染，新北市衛生局於6月20日至30日期間加開19場社區接種站，分別位於蘆洲、泰山、永和、五股、三峽、中和、深坑、石碇、三芝、樹林、坪林、瑞芳、貢寮共13個行政區，提供市民朋友隨到隨打的便利接種服務，籲請市民攜帶身分證、健保卡和接種紀錄卡前往接種。

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