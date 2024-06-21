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解決就醫通譯不便 桃竹竹苗合推「新住民就醫手指書」
〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著台灣新住民人口逐年增加，來自越南、印尼、菲律賓和泰國的新住民逐漸成為台灣多元文化的重要組成，為了讓新住民就醫更方便，北區醫療網桃竹竹苗四縣市衛生局針對通譯需求，特別推出「新住民就醫手指書」，今（21日）邀請新住民朋友共同參與發表會。
新竹縣新住民家庭服務中心、醫師公會、醫療院所代表及新住民，今在縣府衛生局的發表會上，親身體驗手指書的便利性與實用性。
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竹縣府衛生局長殷東成表示，新住民因為對台灣醫療環境的不熟悉及語言溝通上的困難，在就醫時經常面臨語言障礙，導致新住民於就醫時無法清楚描述自己的病況，也無法理解醫療人員的醫囑。這不僅影響醫療服務的品質，也可能導致誤判、延誤治療或不適當的醫療建議，進而影響新住民的健康狀況與生活品質。
為此，4縣市衛生局共同推出「新住民就醫手指書」，這本手指書提供泰語、越南語、印尼語及菲律賓等4種語言版本，從掛號、病情描述、診斷、治療建議及領藥等各個環節，通過簡單明瞭的對話範例，幫助新住民與醫護人員進行有效溝通，克服語言的障礙，順利獲得適切的醫療服務，成為就醫小幫手。
為推動友善就醫環境，除了製作「新住民就醫手指書」外，還彙整通譯人才資料庫及其他通譯資源，供新住民及醫療院所運用，讓新住民能夠安心就醫，享受優質的醫療服務，融入充滿愛與包容的社會。醫療通譯資源連結可上新竹縣衛生局查詢。
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