健康網》新冠變異株「清冠一號」通殺？ 中醫：應對症下藥

國內新冠疫情處流行期，許多人會服用中藥「清冠一號」。中醫師提醒，如果沒有相關適應症，不要隨意服用；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎疫情捲土重來，面對新型主流變異株JN.1以及KP病毒，國家中醫藥研究所表示，「清冠一號」對最新型變種病毒同樣適用。彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇則提醒，雖然清冠一號臨床上對喉嚨痛的效果很好，緩解咳嗽、黃痰或退燒都有不錯效果，但中醫講求對症下藥，沒有上述的適應症，建議不要隨意服用，應諮詢專業醫師。

沒咳嗽、黃痰、發燒別亂吃

針對許多人有「確診就是要吃清冠一號」的迷思，劉宗昇表示，這種想法是大錯特錯。某一種疾病發作的症狀會有個相同的趨勢，但不是每個人都會照著書上的說法生病，有的患者僅中幾項症狀，有的人全中。而相同的一隻病毒，進到人體內部之後，因體質問題，並不一定會產生相同反應，但檢驗上卻都算是「中獎」。

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他表示，中醫講求「有是證用是藥」。沒有咳嗽、黃痰或退燒這類適應症，請聽專業的，不要亂吃清冠一號或其他偏方。中藥臨床應用的變化性很大，可以從很多方面緩解不適，像從腸胃調理或是疏理肺氣去處理咳痰，用發汗或去風濕藥去解肌肉痠痛，降胃火或滋陰補腎水的方式，去解喉嚨痛等。不一定是用清熱解毒的方式去解症狀。

中醫除了開立清冠一號，還會針對患者整體性，開立其他藥物理氣，祛痰，化濕，除瘀，補益等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫治療看「體質」 不只一種藥物

他說，中醫除了開立清冠一號，還會針對患者整體性，開立其他藥物，如理氣，祛痰，化濕，除瘀，補益等。一般科中單方少說200種，方劑也有100種以上，不會單靠「清冠」通殺所有症狀。中藥處理確診的後遺症效果很不錯，確診後，還是請患者乖乖到合格醫療院所，請醫師評估症狀再開藥。

打疫苗仍可能「中獎」 但症狀較輕

另外也有人質疑「疫苗打了『6劑』怎麼還會中獎？」劉宗昇說，打疫苗就像「練武術」，是練習讓身體遇到壞人有防衛意識，防止對手攻擊致命傷，達到防重症的效果，但遇到真正的壞人（新冠）攻擊時，不一定都抵擋得住，且受傷程度也不一定（染疫後的病狀不一）。得看病毒量及傳染力，以及自身抵抗能力強弱，對上壞人時，比較能全身而退；反之老年人、有慢性病的患者或是小孩就是比較難抵禦。

劉宗昇指出，新冠病毒屬於核糖核酸病毒（RNA），變異機率非常大，速度也快，打過疫苗仍然可能感染，臨床上很多2次、3次確診的患者，但打較多劑疫苗者，確診後的症狀相對輕微。

彰化馬光中醫診所醫師劉宗昇。（馬光中醫診所提供）

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