追隨馬雅各醫療傳道足跡 新樓醫院傳愛到龍崎

新樓醫院組成「新樓馬雅各醫療傳道團」，效法159年前馬雅各到山區醫療傳道的精神，前進偏鄉龍崎區義診。 （記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕1865年6月，英國基督教長老教會宣教師馬雅各在台南開辦看西街醫館，展開醫療傳道，也是新樓醫院的前身，院方效法早期馬雅各到山區為居民診療兼傳道的犧牲奉獻精神，召集醫、護、藥及行政人員成立「新樓馬雅各醫療傳道團」，今（20）日前進偏鄉龍崎區義診，關懷長者及弱勢族群的健康。

新樓馬雅各醫療傳道團一行約30人，今天由社區醫學部長紀鈞齡帶領，前往龍崎石（左石右曹，發音ㄘㄠˊ）里社區關懷據點及龍崎教養院義診，同行包括身心科醫師董景弘、中醫科醫師盧漢霖、牙醫科醫師郭仕斌及各專科護理師、牙科實習醫師、衛教師、藥師、牧師與關懷師等，除了提供專業醫療服務，也著重偏鄉居民的身心靈關懷。此外，龍崎衛生所也提供C肝扎指尖血報告，民眾只要攜帶身分證明文件即可就診，吸引不少社區居民前往參加。

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新樓醫院院長劉啓擧表示，新樓醫院的使命不僅在於治療疾病，更用耶穌基督的愛和福音的力量，為病人帶來心靈上的撫慰和希望。此次義診選在龍崎區，讓醫療資源及人文關懷傳愛到龍崎，主要是因為左鎮及龍崎是早期馬雅各至山區醫療傳道的路徑，而龍崎的醫療資源較缺乏，且榮祈教會也是早期馬雅各團隊成員的後代在龍崎區開設的教會。

此次義診也是文化局臺南400+民間串聯參與計畫之一，文化局表示，新樓醫院效法馬雅各醫師於159年前在台南左鎮、龍崎及高雄內門、杉林山區留下的醫療傳道足跡，以醫療專業與關懷，傳達「全人關懷」的美好世界。

新樓醫院組成「新樓馬雅各醫療傳道團」，效法159年前馬雅各到山區醫療傳道的精神，前進偏鄉龍崎區義診。 （記者劉婉君攝）

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