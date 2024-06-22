健康網》診斷心絞痛心電圖卻正常？ 醫：沒症狀不代表沒病灶

醫師指出，如果心臟缺氧引發的疼痛是暫時性的，當患者已經恢復沒有症狀時，通常心電圖不會有什麼變化；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多患者會疑惑，為什麼看診時，心電圖、X光片、抽血的檢驗數值都正常，卻被診斷是「心絞痛」，甚至直接被宣告有心臟病？宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，心絞痛是按照危險因素及症狀判定，因為心臟缺氧引發的疼痛，如果是暫時性的，當患者已經恢復沒有症狀時，通常心電圖不會有什麼變化。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，如果沒有嚴重到發生心肌梗塞的程度，抽血檢查的心臟酵素也不會上升。但這完全不代表心臟沒有病灶。高危險群的患者的定義是：有抽菸、年紀超過40歲的男性、有高血壓、高血脂、高血糖的危險因素，一旦發生心臟不舒服、有胸悶胸痛的症狀，很有可能就是心臟冠狀動脈有了病灶，導致心臟缺氧，這樣的不舒服，統稱為「心絞痛」。

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劉中平說明，心絞痛發作通常不會持續超過30分鐘，往往是一陣一陣的，所以患者來看心臟科、甚至趕到急診室時，症狀常常已經消失，心電圖也不會有什麼變化。但這絕對不表示症狀不是心臟引發的，並強調，心絞痛是按照危險因素還有症狀來判定。

劉中平提醒，若醫師懷疑是心絞痛，就要做進一步的深入檢查，不要只有心電圖和抽血檢查正常，就輕忽了心臟的風險，因為一旦發作，將直接變成心肌梗塞或猝死，有時候連搶救都來不及。

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