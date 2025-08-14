限制級
用達文西機器手臂手術切除扁桃腺癌 成功醫治64歲病患
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹臺大分院耳鼻喉部團隊近日成功運用「達文西機器手臂手術」，為一名64歲男性病人切除因人類乳突病毒（HPV）感染所致的扁桃腺癌。
醫院指出，該名病人因右側喉嚨出現腫塊就診，經耳鼻喉部醫師張峻瑋診察與切片化驗後，確診為HPV感染引起的扁桃腺癌。因腫瘤位置隱匿、傳統手術風險高，後採行「經口達文西機器手臂手術」切除，病理報告顯示腫瘤已完全清除，且病人術後恢復良好，無需接受放射線或化學治療，吞嚥與飲食功能也恢復。
張峻瑋指出，台灣頭頸癌病人數逐年增加，除與吸菸、飲酒、嚼檳榔等風險因子有關的口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌外，近年由HPV感染所引起的口咽癌，尤其是扁桃腺癌的病例明顯增加，不少病人並無菸酒習慣。由於咽喉部位解剖結構複雜、手術視野狹窄，傳統手術難度高，術後亦可能影響發聲與吞嚥功能，多數病人以放射線合併化學治療為主。
而達文西機器手臂的導入，為此類病人提供新的治療契機，張峻瑋說明，達文西手術系統具備高解析度3D立體影像與靈活多角度的機械手臂，可於口腔與咽喉等狹小空間中進行精密操作，經自然孔道切除腫瘤，大幅降低傷口範圍與出血風險，縮短恢復期，同時保留語言與吞嚥功能，術後生活品質更佳。且除治療頭頸癌，也廣泛應用在睡眠呼吸中止症的外科治療，仍但需經專業醫師評估，確保適合的治療方式。
