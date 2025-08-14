自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

用達文西機器手臂手術切除扁桃腺癌 成功醫治64歲病患

2025/08/14 12:55

達文西機器手臂手術室內，新竹臺大分院耳鼻喉部醫療團隊成員坐在操控台前，精準操控機器手臂進行手術。（新竹臺大分院提供）

達文西機器手臂手術室內，新竹臺大分院耳鼻喉部醫療團隊成員坐在操控台前，精準操控機器手臂進行手術。（新竹臺大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹臺大分院耳鼻喉部團隊近日成功運用「達文西機器手臂手術」，為一名64歲男性病人切除因人類乳突病毒（HPV）感染所致的扁桃腺癌。

醫院指出，該名病人因右側喉嚨出現腫塊就診，經耳鼻喉部醫師張峻瑋診察與切片化驗後，確診為HPV感染引起的扁桃腺癌。因腫瘤位置隱匿、傳統手術風險高，後採行「經口達文西機器手臂手術」切除，病理報告顯示腫瘤已完全清除，且病人術後恢復良好，無需接受放射線或化學治療，吞嚥與飲食功能也恢復。

張峻瑋指出，台灣頭頸癌病人數逐年增加，除與吸菸、飲酒、嚼檳榔等風險因子有關的口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌外，近年由HPV感染所引起的口咽癌，尤其是扁桃腺癌的病例明顯增加，不少病人並無菸酒習慣。由於咽喉部位解剖結構複雜、手術視野狹窄，傳統手術難度高，術後亦可能影響發聲與吞嚥功能，多數病人以放射線合併化學治療為主。

而達文西機器手臂的導入，為此類病人提供新的治療契機，張峻瑋說明，達文西手術系統具備高解析度3D立體影像與靈活多角度的機械手臂，可於口腔與咽喉等狹小空間中進行精密操作，經自然孔道切除腫瘤，大幅降低傷口範圍與出血風險，縮短恢復期，同時保留語言與吞嚥功能，術後生活品質更佳。且除治療頭頸癌，也廣泛應用在睡眠呼吸中止症的外科治療，仍但需經專業醫師評估，確保適合的治療方式。

透過達文西機器手臂的內視鏡，可看到右邊扁桃腺上的腫瘤（箭頭標示處）。（新竹臺大分院提供）

透過達文西機器手臂的內視鏡，可看到右邊扁桃腺上的腫瘤（箭頭標示處）。（新竹臺大分院提供）

核磁共振影像清楚顯示右側扁桃腺腫瘤的位置（箭頭標示處）。（新竹臺大分院提供）

核磁共振影像清楚顯示右側扁桃腺腫瘤的位置（箭頭標示處）。（新竹臺大分院提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中