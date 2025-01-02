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健康網》冬吃蘿蔔促消化、吸收 中醫教2招減寒性

2025/01/02 08:32

中醫師指出，熟食蘿蔔可以大大降低涼性，或是在蘿蔔料理加入薑，亦可中和寒性；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，熟食蘿蔔可以大大降低涼性，或是在蘿蔔料理加入薑，亦可中和寒性；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「冬食蘿蔔夏食薑，毋使先生開藥方。」鼎鈞中醫診所主治醫師林敬哲表示，蘿蔔性味偏涼，有促進腸胃蠕動、消食下氣的功能，不過腸胃虛寒、容易腹瀉者應適量攝取，容易宮縮的孕婦也要少吃。而熟食蘿蔔可以大大降低涼性，或是在蘿蔔料理加入薑，亦可中和寒性。

林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文指出，冬天是蘿蔔的產季，飯桌上必定少不了蘿蔔不管是蘿蔔排骨湯，還是表皮煎得酥酥脆脆的蘿蔔糕，光是想到就令人口水直流。

他說明，蘿蔔又稱作萊菔，根據《本草備要》記載，萊菔性味辛甘，歸脾、胃經，生食蘿蔔升氣、熟食則可降氣，有行氣、消食（幫助消化）的效果。蘿蔔的籽叫做萊菔子，也可以作為藥用，性味辛，歸肺經，有化痰止咳、降氣平喘的效果。

林敬哲表示，或許大家聽過長輩說「蘿蔔很涼」，但也因為這個「涼性」、「消食」，再加上蘿蔔煮熟後涼性大減，讓冬天熱量消耗大、不自覺就會吃很多肉的我們不至於消化不良，還可以促進腸胃蠕動及營養吸收。

除了蘿蔔湯，蘿蔔糕也是很受歡迎的蘿蔔料理。（圖取自photoAC）

除了蘿蔔湯，蘿蔔糕也是很受歡迎的蘿蔔料理。（圖取自photoAC）

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