限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬吃蘿蔔促消化、吸收 中醫教2招減寒性
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「冬食蘿蔔夏食薑，毋使先生開藥方。」鼎鈞中醫診所主治醫師林敬哲表示，蘿蔔性味偏涼，有促進腸胃蠕動、消食下氣的功能，不過腸胃虛寒、容易腹瀉者應適量攝取，容易宮縮的孕婦也要少吃。而熟食蘿蔔可以大大降低涼性，或是在蘿蔔料理加入薑，亦可中和寒性。
林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文指出，冬天是蘿蔔的產季，飯桌上必定少不了蘿蔔不管是蘿蔔排骨湯，還是表皮煎得酥酥脆脆的蘿蔔糕，光是想到就令人口水直流。
請繼續往下閱讀...
他說明，蘿蔔又稱作萊菔，根據《本草備要》記載，萊菔性味辛甘，歸脾、胃經，生食蘿蔔升氣、熟食則可降氣，有行氣、消食（幫助消化）的效果。蘿蔔的籽叫做萊菔子，也可以作為藥用，性味辛，歸肺經，有化痰止咳、降氣平喘的效果。
林敬哲表示，或許大家聽過長輩說「蘿蔔很涼」，但也因為這個「涼性」、「消食」，再加上蘿蔔煮熟後涼性大減，讓冬天熱量消耗大、不自覺就會吃很多肉的我們不至於消化不良，還可以促進腸胃蠕動及營養吸收。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應