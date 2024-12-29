健康網》蘿蔔湯偏寒配胡椒更佳 中醫：生食當沾料可解膩！

林本庭建議，經典的蘿蔔排骨湯就可以加些胡椒增添溫性。（圖取自林本庭臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蘿蔔是日常飲食中常見的食材，既能煮湯又能作為火鍋沾料，深受許多人的喜愛。然而，中醫師林本庭近日在其臉書專頁「林本庭 中醫師」提醒，蘿蔔偏寒，需根據體質與烹調方式加以調整，比如蘿蔔排骨湯可加胡椒中和；生蘿蔔解膩、消痰，搭配炸物或火鍋是好選擇。

林本庭指出，蘿蔔性寒，對於體質偏寒性的人來說，食用蘿蔔時建議加入胡椒來中和寒性。例如，經典的蘿蔔排骨湯就可以加些胡椒增添溫性。此外，他提醒，煮熟的蘿蔔會釋放甜味，而甜味可能助長體內濕氣，因此需要適量攝取。

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相對之下，生蘿蔔則有解膩、消痰的作用，特別是在食用炸物或火鍋時，搭配蘿蔔泥是很好的選擇。林本庭也提到，古書中記載蘿蔔食用過量可能導致頭髮變白，這也再次提醒大家，即使是健康的食材，也需要注意攝取適量，以免對健康造成負面影響。

蘿蔔既是美味佳餚，也是健康輔助食材，但選擇烹調方式和控制食用量至關重要。喜愛火鍋的民眾，不妨將蘿蔔泥加入沾料之一，試著在享用美食的同時兼顧健康需求。

林本庭說，生蘿蔔解膩、消痰，搭配炸物或火鍋是好選擇。（圖取自photo AC）

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