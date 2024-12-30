明年推分區總額控管就醫量 健保署曝2招防醫療「人球」

健保署長石崇良指出，會搭配特定急重症另計及運用AI將門診病人風險分級，保障患者權益。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署明年起推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，依醫院前1年收入保障給付額度，但成長率超過一定數值不予給付，以落實門診減量。不過，此計畫卻可能引發急重症病人成人球、大醫院掛號更困難的憂心；對此，衛福部長邱泰源表示，從南區執行經驗，不會有人球事件；健保署長石崇良也指出，會搭配特定急重症另計及運用AI（人工智慧）將門診病人風險分級，保障患者權益。

邱泰源表示，目前健保分成6區管理，有必要讓全國管理趨於一致，只是仍要看看當地資源、人口與疾病型態等因素，現在計畫已很周全，卻還是要研議。他也提到，南區做很久了，不會有人球的事件，大部分的區都能夠接受，若有其他看法可於共管會議提出討論，相信以台灣醫界的智慧、能力，還有對人民的付出，可以做出最好的努力。

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面對分區總額侷限恐引發急重症病人成為人球，石崇良指出，此制度在南區（雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市）實施多年，一開始推動時，也有對人球疑慮的憂心，但經過長達6年驗證，並未發生人球事件，且健保點值為各區最優，今年第3季為1點1元。

石崇良指出，考量健保進入另一個階段，各區管理應該趨於一致，以免因為制度不同造成點值落差，每次談到要補點值就有雜音，像是點值較佳的區會認為出於管理績效良好卻補不到點值，有不公平的疑慮，因此經評估南區模式最佳後，擴大其他區跟進，目前僅剩台北區尚未同意，其餘5區已點頭明年第1季實施。

石崇良認為，新制比較符合前瞻式預算，匡列一定範圍成長，但也考量剛性需求，像是加護重症、緊急手術、生產、急性心肌梗塞、腦中風、癌症，或是政策推動區域聯防的重大手術等這些要跟時間賽跑的治療會另外計算，不會受到限制，因此不會排擠到急重症病人的權益。

此外，石崇良指出，未來會運用AI將門診病人風險分級，就會知道各家醫院收治的患者組合，若有不當轉診情形，相關給付直接回到平均點值計算，「會傷得更重」。

不過，台北區醫院較多，外界認為有特殊性，石崇良則認為，各區都有特殊性，像是東區就是醫療資源較不足，強調制度都會經過各分區共管會議討論，坦言台北區醫院家數多是好處，但共識也會比較困難，若無法取得共識則維持現狀。

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