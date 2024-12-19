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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

一年罹癌人數破13萬 健保砸1億給付7癌單基因檢測

2024/12/19 16:07

健保署本月起也新增修訂30項醫療服務診療項目納入給付。（資料照，記者林惠琴攝）

健保署本月起也新增修訂30項醫療服務診療項目納入給付。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署今（19日）公布「111年癌症登記報告」，國人新發癌症人數突破13萬大關，健保署本月起也新增修訂30項醫療服務診療項目納入給付，其中就包含7類癌症單基因檢測，有助於對症下藥，預估每年約1萬名癌症病人受惠，投入約1億元。

健保署醫管組專門委員陳依婕表示，繼今（2024）年5月給付12種癌症的次世代基因定序（NGS）檢測，經諮詢專家，考量現行癌症基因對應用藥，本月起新增給付大腸直腸癌、黑色素瘤、甲狀腺癌（不含髓質瘤）、腸胃道間質瘤、B細胞淋巴癌、多發性骨髓瘤、T／NK細胞血癌與淋巴癌等7類癌症的單基因檢測，價格視醫療需求從3、4千元到數萬元不等，有助於臨床醫師為病人制定個人化的治療方案。

在最新癌症登記報告中，攝護腺癌在男性10大癌症排名由第5名上升至第3名，陳依婕指出，為輔助提升攝護腺癌診斷準確度，健保本月起也新增給付「二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物（p2PSA）檢測」，可用於區分良性攝護腺疾病與攝護腺特異抗原（PSA）濃度處於灰色地帶的病人，以利及時診斷罹癌，且避免不必要的手術切片，減少併發症的風險，預估每年1.9萬人受惠。

B型肝炎與肝癌相關，考量B肝停藥後的高復發率，健保署本月起透過新增給付HBcrAg檢測，能評估肝細胞內的cccDNA活性，提供臨床判斷停藥的重要依據，降低停藥後猛爆性肝炎及相關併發症風險，預估每年3.4萬人受惠。

另外，針對主動脈瓣膜疾病的患者，新增給付「尾崎式手術」（主動脈瓣之自體／人工心包膜新瓣葉重建手術），相較於傳統治療方式，手術時間短、再手術率低，提供18歲以下符合適應症病童更創新且更安全的治療選擇，包含心臟瓣膜彌補物尺寸器，每名病人最高可省逾47萬元，預估每年13人受惠，挹注約500萬元。

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