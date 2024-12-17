健保雲端連線非萬能 掛新診最好備妥舊藥袋

▲就醫時，最好備齊附有英文藥名以及藥品樣貌的藥袋，配合過去就診病歷或者影像光碟，才能協助醫師了解多重慢性共病現況。

（照片提供／羅彥宇）

文／羅彥宇

楊小姐（化名）帶著外籍看護，推著坐在輪椅上的母親進到失智照護中心診間詢問：「我聽說你們有專門在看失智症，所以想來給您看一下，看有沒有什麼新藥可以延緩退化的。」

高齡88歲的楊媽媽看起來有些拘謹。我注意到她的白髮中竟摻雜不少黑髮，因此從稱羨她的頭髮切入，楊媽媽很開心，也願意多講幾句話。楊小姐急著想說些什麼，或想幫媽媽補充，但我請她先等一下，想要透過和楊媽媽的對談中間，對她的反應及狀況有更多了解。

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楊小姐說：「我媽媽之前都在另一家醫院看診，都是拿一樣的藥。」我問她：「您有把她吃的藥帶來嗎？」楊小姐回答：「啊！我都排在藥盒裡，醫院的電腦不是可以連線看得到她吃的藥嗎？」

健保卡僅顯示 藥的英文名及開立總量

這樣的場景幾乎是每天都在門診中上演，事實上，使用健保卡連線所看到的，是目前用藥的英文名、開立的總量，以及取得藥物的醫院或藥局。至於藥物是什麼顏色？藥物的形狀大小、藥盒的包裝，甚至服藥是早上晚上或飯後飯前，都無法得知。也就是說，醫師點開的畫面，能夠知道一個大方向，但無法與病人雙向溝通，因為病人只知道所吃的藥是圓圓白白的，而電腦連線出來的是一串英文名。

我向楊小姐說明：「以後看病的時候還是要把整個藥袋帶來，以方便確認，因為你如果拿藥丸給我看，我也看不出來，醫師只能認出英文名；連線也只能看到英文名，但是我卻無法用英文名字的藥物跟你說，你要先暫停哪顆藥之類的建議，因為你回去也可能看不出來或弄錯。」

多重用藥者 需重新整合

老年病患經常有多重慢性共病，特別是本身已經有認知功能障礙時，用藥更容易不清不楚。當常常跑醫院，看這科又看那科時，多重用藥本身就可能是病人不舒服的源頭，而需要重新整合。初次看新的醫師，盡可能備齊註記有英文名及照片的藥袋，不要依賴目前的健保雲端連線。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

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