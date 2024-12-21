擺脫洗腎王國！健保擴大給付慢性藥物、多項癌藥 最快明年2月上路

未來健保預計針對慢性腎病、骨質疏鬆及癌症治療等領域的給付擴增。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，今（21日）公布會議結果，新增與擴增多項藥品給付，涵蓋最快在2025年的2月1日生效，健保預計增加挹注59.535億元，超過31萬人受惠，健保署長石崇良指出，此次針對慢性腎病、骨質疏鬆及癌症治療等領域的給付擴增，是最大亮點。

台灣洗腎率居全球第一，除了高血壓、糖尿病和肥胖等慢性病老年人口增加外，洗腎患者年輕化也成趨勢。根據國健署統計，台灣洗腎人口接近10萬，每年健保花費超過500億元，是國內醫療開支最高的疾病。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，此次健保針對SGLT-2抑制劑擴大給付，這款藥物原設計用於糖尿病控糖，在臨床試驗中發現可延緩腎臟病惡化，甚至降低心衰竭風險，因擴大給付給腎功能指數（eGFR）介於25%至60%的患者，預估可有效阻止病情惡化，避免更多人進入洗腎階段。

「不是只有拿藥，也要對自己的健康負責！」石崇良表示，此次健保擴大慢性腎病藥物給付設有條件，患者必須參與整合性照護計畫，因為治療效果最大化不是只靠吃藥，還需病人改變生活方式，像是調整飲食、運動並定期追蹤腎功能變化。因此患者必須加入「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「末期腎臟病前期（Pre-ESRD）病人照護與衛教計畫」才能享有給付。這項政策預估將惠及15.3萬名慢性腎病患者，此外也納入慢性收縮性心衰竭藥物給付，預估可惠及1.6萬名病友，總年藥費預計達16億元。

癌症藥物方面，健保署擴充免疫檢查點抑制劑（IO）給付，新增含durvalumab和tremelimumab的藥物，適用於肝癌、膽道癌等，預計惠及1938人，年費用約12.8億元。石崇良表示，肝癌可使用雙IO併用治療，與國際標準接軌，同時也將小細胞肺癌納入治療範圍，而惡性度高、治療選項少的膽道癌則首次納入IO治療，預期有助延長患者的存活期。

此外，乳癌藥物含trastuzumab deruxtecan，給付治療HER2乳癌，每年惠及1172人，每人可節省146萬元藥費，健保年挹注約15.88億元；大腸癌標靶藥物bevacizumab，擴增至第二線治療，預估惠及842人，健保挹注約2.02億元。

因應超高齡化社會，此次也將骨質疏鬆用藥也提前至初級預防，針對未骨折但具高危險因子的患者提供用藥，同時次級預防的適用範圍從原本的中軸骨擴大至周邊骨（如橈骨、肱骨）骨折患者，預估每年可嘉惠13.4萬名患者，健保挹注藥費約8.65億元。

值得注意的是，健保也首次突破給付原則，針對早產兒給付新生血管抑制劑。石崇良表示，雖然該藥未進行新生兒臨床實驗，不在藥品仿單適應症範圍內，但國際治療指引和國內兩大醫學會已認可對早產兒有效，因此健保根據臨床指引進行給付，雖然受益人數不多，卻是健保給付原則上的一大突破。

健保署今天公布新增與擴增多項藥品給付，最快明年2月上路。 （健保署提供）

健保署今天公布新增與擴增多項藥品給付，最快明年2月上路。 （健保署提供）

健保署今天公布新增與擴增多項藥品給付，最快明年2月上路。 （健保署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法