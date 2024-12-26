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結合化療與光熱治療 MIT研發微粒精準打擊腫瘤！

2024/12/26 14:50

麻省理工學院 （MIT） 研發新型微粒，結合化療與光熱治療，精準鎖定腫瘤部位，減少副作用並提升療效。小鼠實驗顯示，此療法能消除腫瘤並延長存活期，效果優於單一療法；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

麻省理工學院 （MIT） 研發新型微粒，結合化療與光熱治療，精準鎖定腫瘤部位，減少副作用並提升療效。小鼠實驗顯示，此療法能消除腫瘤並延長存活期，效果優於單一療法；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國麻省理工學院（MIT）研究團隊開發出突破性的雙重抗癌療法，結合化療（chemotherapy）與光熱治療（phototherapy）的微型粒子，能精準鎖定腫瘤部位進行治療。這項刊登於《美國化學會奈米期刊》（ACS Nano）的研究，不僅大幅降低傳統化療的副作用，在小鼠實驗中更展現出驚人的療效，為癌症治療開創新契機。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，晚期癌症患者往往需要接受多重治療，不但過程痛苦，更可能承受嚴重副作用，且療效未必理想。為提供更好的治療選擇，MIT研究團隊開發出一種可植入腫瘤部位的微型粒子（microparticles），能同時進行光熱治療與化療，達到雙管齊下的效果。

這項新療法的核心是一種特殊的微型粒子，由二硫化鉬（molybdenum sulfide）製成，能有效將雷射光轉換成熱能。研究人員將這種材料與化療藥物—親水性阿黴素（doxorubicin）或疏水性紫菌素（violacein）結合，並添加聚己內酯（polycaprolactone）聚合物，製成200微米大小的立方體微粒。注射到腫瘤部位後，再以近紅外光雷射（near-infrared laser）照射，不但能產生足以殺死癌細胞的熱能，還能控制釋放化療藥物。

科赫綜合癌症研究所（Koch Institute for Integrative Cancer Research）首席研究員雅克萊內克（Ana Jaklenec）博士表示：「這項技術特別適合治療快速增長的腫瘤。對於治療選擇有限的患者而言，我們期望能有效控制腫瘤生長，延長存活期，並改善其生活品質。」

在實驗中，研究人員對植入三陰性乳癌（triple-negative breast tumors）的小鼠進行測試，每個腫瘤植入約25個微粒子，進行三次雷射治療，每次間隔三天。結果顯示，接受完整療程的小鼠腫瘤完全消除，存活期明顯延長。

這項研究使用的材料已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准用於醫療器材，研究團隊計劃進行大型動物實驗，為未來的人體臨床試驗做準備。他們預期這種治療方式將可應用於各類實體腫瘤（solid tumors），包括轉移性腫瘤（metastatic tumors）的治療。

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