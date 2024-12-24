咖啡、茶怎麼喝才防癌？新研究揭示對口腔、咽喉保護作用

咖啡、茶或有助預防頭頸癌，部位不同效果各異。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，每天飲用咖啡或茶，可能有效降低罹患口腔癌、咽喉癌及喉癌（俗稱嗓癌）的風險，為愛好這兩種飲品的人來說是令人振奮的消息。這項研究發表於《癌症》（Cancer）期刊，分析指出，咖啡和茶中所含的抗癌成分或許能保護身體免受某些致癌物質的侵害。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國研究團隊綜合了14項涵蓋超過25000筆資料的研究，分析頭頸癌患者的飲食習慣。結果發現，每天飲用超過4杯含咖啡因咖啡的人，罹患頭頸癌的風險降低了17%。更具體而言，每日飲用4杯以上的咖啡，可將罹患口腔癌的風險降低30%，咽喉癌的風險則減少22%。即使是不含咖啡因的咖啡，也能降低25%的口腔癌風險。

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「頭頸癌」顧名思義，是指發生在頭頸部位的癌症，但不包含腦癌。對於喜愛茶飲的人來說，研究顯示每天飲用1杯茶可將咽喉癌下段的風險降低近30%。但有趣的是，若增加至每天2至3杯茶，反而可能使罹患喉癌的風險上升38%。研究人員推測，這或許與飲用茶的溫度有關，而非僅僅是化學成分的影響。

醫學界早已確認，吸菸與飲酒是頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）的主要致病因子。吸菸者罹患該病的機率是非吸菸者的10倍，而飲酒量的增加也會進一步提升風險。然而，咖啡與茶這類廣受歡迎的飲品因含有抗氧化與抗發炎物質，可能在一定程度上抵禦這些致癌風險。

頭頸癌每年在全球新增約90萬病例，其中將近一半患者不幸死亡。即便存活下來，許多患者也面臨說話、吞嚥與咀嚼能力喪失的風險。隨著人類乳突病毒（HPV）疫苗的推廣，富裕國家的頭頸癌發生率正逐漸下降，但在醫療資源匱乏的地區，頭頸癌仍是一項嚴峻的公共健康挑戰。

研究主持人、美國猶他大學流行病學家李元慶（Yuan-Chin Amy Lee）表示：「儘管過去已有不少研究探討咖啡與茶對癌症風險的影響，但本研究強調了它們對頭頸癌不同部位的不同作用，甚至發現無咖啡因的咖啡也具備保護效果。」她補充說，咖啡與茶的飲用習慣相當複雜，未來需要更多數據與深入研究來進一步探討其作用機制。

這項研究提供了值得參考的健康指引：適量飲用咖啡與茶可能帶來意想不到的健康益處。然而，研究人員也提醒，飲用時的溫度等細節可能左右健康影響，因此在享用這些飲品時需多加留意。

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