台大首創 難治性甲狀腺癌 「基因檢測套組」改善病情

▲台大醫院團隊開發出針對甲狀腺癌的次世代NGS基因檢測套組，幫助患者精準找到對應的基因標靶治療，大幅提升治療效果。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

最新癌症登記報告顯示，甲狀腺癌2022年位居國人癌症發生率第7位，女性發病率更高，排名第4位。雖然多數惡性度較其他癌別低，但仍有約10%屬於難治性患者，接受傳統治療如手術與放射性碘-131的療效有限。台大醫院昨天發表次世代基因檢測套組，可為患者提供精準的基因標靶治療，大幅降低副作用、提升療效。

快速找出基因標靶藥物

台大醫院內科部醫師施翔蓉分享，1位77歲患者因為甲狀腺癌併發肺部轉移，經過傳統手術和放射性碘治療後，效果不佳，且有嚴重腹瀉、皮疹等副作用，後來使用台大新開發的基因檢測套組，發現個案具有BRAFV600E和TERTp基因突變，進行對應的標靶治療後，病情顯著改善，副作用也大幅減輕。

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台大醫院副院長婁培人提到，台大醫院每年新增約300至400名甲狀腺癌患者，今年已突破420例。台大醫院內科部副主任王治元說，隨著甲狀腺癌發病率上升，基因突變分析已成為難治性甲狀腺癌的治療關鍵。

檢測須自費約2萬元

台大醫院內科部醫師林彥博表示，團隊從分析文獻與臨床資料，篩選出具臨床意義且有對應藥物的基因納入檢測套組中，這套檢測涵蓋50個甲狀腺癌基因及19個融合基因，能快速找出適合的基因標靶藥物。台大醫院基因醫學部醫師陳沛隆指出，該檢測目前自費約2萬元，未來將持續累積臨床數據，有望申請健保給付，讓更多患者受惠。

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