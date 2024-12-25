自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台大首創 難治性甲狀腺癌 「基因檢測套組」改善病情

2024/12/25 05:30

▲台大醫院團隊開發出針對甲狀腺癌的次世代NGS基因檢測套組，幫助患者精準找到對應的基因標靶治療，大幅提升治療效果。（記者邱芷柔攝）

▲台大醫院團隊開發出針對甲狀腺癌的次世代NGS基因檢測套組，幫助患者精準找到對應的基因標靶治療，大幅提升治療效果。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

最新癌症登記報告顯示，甲狀腺癌2022年位居國人癌症發生率第7位，女性發病率更高，排名第4位。雖然多數惡性度較其他癌別低，但仍有約10%屬於難治性患者，接受傳統治療如手術與放射性碘-131的療效有限。台大醫院昨天發表次世代基因檢測套組，可為患者提供精準的基因標靶治療，大幅降低副作用、提升療效。

快速找出基因標靶藥物

台大醫院內科部醫師施翔蓉分享，1位77歲患者因為甲狀腺癌併發肺部轉移，經過傳統手術和放射性碘治療後，效果不佳，且有嚴重腹瀉、皮疹等副作用，後來使用台大新開發的基因檢測套組，發現個案具有BRAFV600E和TERTp基因突變，進行對應的標靶治療後，病情顯著改善，副作用也大幅減輕。

台大醫院副院長婁培人提到，台大醫院每年新增約300至400名甲狀腺癌患者，今年已突破420例。台大醫院內科部副主任王治元說，隨著甲狀腺癌發病率上升，基因突變分析已成為難治性甲狀腺癌的治療關鍵。

檢測須自費約2萬元

台大醫院內科部醫師林彥博表示，團隊從分析文獻與臨床資料，篩選出具臨床意義且有對應藥物的基因納入檢測套組中，這套檢測涵蓋50個甲狀腺癌基因及19個融合基因，能快速找出適合的基因標靶藥物。台大醫院基因醫學部醫師陳沛隆指出，該檢測目前自費約2萬元，未來將持續累積臨床數據，有望申請健保給付，讓更多患者受惠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中