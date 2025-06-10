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健康 > 杏林動態

嘉基攜手玉津咖啡 提供家庭照顧者友善角落

2025/06/10 15:37

嘉基副院長劉中賢遞上一杯咖啡給照顧者。 （記者丁偉杰攝）

嘉基副院長劉中賢遞上一杯咖啡給照顧者。 （記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院長照服務發展中心自4年前推動「喘息咖啡」計畫，結合在地友善商家，提供照顧者一個走出家門、短暫休憩的機會，累計至今免費提供逾1722杯咖啡，今天與「玉津咖啡」簽約成為新合作夥伴，持續打造照顧者友善角落。

儀式在玉津咖啡（嘉中山路225號）舉行，由嘉基副院長劉中賢與玉津咖啡店長陳雅雯代表雙方簽約，兩人於象徵合作的馬克杯上簽名，隨後遞上一杯咖啡給照顧者。

嘉基攜手「玉津咖啡」提供家庭照顧者友善角落。（記者丁偉杰攝）

嘉基攜手「玉津咖啡」提供家庭照顧者友善角落。（記者丁偉杰攝）

劉中賢表示，這不僅是一杯咖啡，更是一種心意的傳遞，象徵社會對照顧者的理解與陪伴，感謝玉津咖啡熱情接棒成為新合作夥伴，提供咖啡與舒適休憩的環境支持照顧者，為在地共好注入新力量。

「這樣的喘息時光，讓我重新獲得照顧家人的力量。」家庭照顧者黃女士到場分享說，十多年來，她在工作、家庭、獨居母親之間流轉，常累到快要喘不過氣來，擔心、焦慮、憤怒、失眠、神經質，莫名無助到會突然掉淚。經社工介入，開始使用日照、居家、喘息等資源，透過「喘息咖啡」讓她在不增加經濟負擔下，享受一杯好咖啡，也得到一段屬於自己的時間。

嘉基表示，今年預計服務超過100個家庭、超過800人次。符合資格的家庭照顧者經社工評估後，即可申請每月1次免費「喘息咖啡」服務，為照護生活注入平衡與支持。

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