全球首例！新試管技術3天完成療程 不孕夫妻曙光

告別高劑量荷爾蒙，新技術大幅簡化試管嬰兒療程。為不孕夫婦帶來新曙光；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生殖醫學領域迎來重大突破！一家位於秘魯利馬（Lima）的聖伊莎貝爾診所（Santa Isabel Clinic）近日宣布，一名使用「Fertilo」新技術的試管嬰兒順利誕生，成為全球首例。這項技術由專注於女性健康的美國生技公司 Gameto 研發，透過「卵巢支持細胞」（Ovarian Support Cell, OSC）技術，在體外培養成熟卵子，為不孕症夫婦帶來新希望。

科學網站《IFLScience》報導，傳統試管嬰兒療程需要10至14天密集注射高劑量荷爾蒙，以刺激卵巢產生足量成熟卵子。療程期間除需密切監測卵泡發育，取卵過程也可能需要全身麻醉。高劑量荷爾蒙不僅帶來身體負擔，還可能引發罕見但嚴重的「卵巢過度刺激症候群」（Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS），症狀包括噁心、嘔吐、腹脹、腹痛及呼吸急促，嚴重時需住院治療或中止療程。

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新研發的「Fertilo」技術運用誘導性多功能幹細胞（induced Pluripotent Stem Cell, iPSC）培育年輕且功能良好的卵巢支持細胞，在實驗室環境中模擬卵子自然成熟過程，顯著提高卵子成熟率。最重要的是，該技術將荷爾蒙注射週期從原本的10至14天縮短至3天，不僅降低OHSS風險，也減輕患者的身心負擔與經濟壓力。

一位透過Fertilo成功受孕的母親表示：「相較傳統方法，Fertilo減少注射次數，取卵過程更溫和，為我們的求子之路帶來希望。」

主導Fertilo試管嬰兒週期的首席醫師古茲曼（Luis Guzmán）博士稱這是生殖醫學的歷史性突破：「只需極少荷爾蒙介入就能培養成熟卵子，大幅降低併發症風險，為更多患者帶來新希望。」

目前，Gameto公司已獲得秘魯、日本、澳洲、墨西哥和巴拉圭的監管許可，並準備在美國展開第三期臨床試驗。這項突破性技術簡化療程、降低風險並提升可負擔性，為不孕家庭開創新的可能。

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