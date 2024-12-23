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健康網》更年期不只有熱潮紅！ 中醫曝「這年齡段」恐變胖
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕更年期可以簡單分為3階段，在每個階段會有不同的症狀與挑戰。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享更年期階段變化，45-50歲會有熱潮紅、盜汗等症狀；50-55歲可能有易怒、憂鬱等情緒變化；60-65歲可能有骨質疏鬆、體重上升等健康問題。
更年期3階段
●前期：大約落在45-50歲這個區間。曾柏翰指出，此時荷爾蒙濃度開始改變，月經週期開始變不規律，伴隨熱潮紅、盜汗、夜晚睡不好、乳房疼痛等症狀。
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●中期：大約落在50-55歲這個區間。曾柏翰說，通常此時月經應該完全停止，荷爾蒙濃度大量降低，生殖系統可能出現頻尿、陰道乾澀等症狀。心理方面可能會出現易怒、憂鬱、焦慮等情緒變化。
●後期：大約落在60-65歲這個區間。曾柏翰提到，除了熱潮紅、盜汗等症狀，此時因荷爾蒙改變，而可能出現骨質疏鬆、體重上升、心血管疾病、糖尿病、失智症等健康問題。
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