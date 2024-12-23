36歲男口乾口臭精蟲品質差 中醫調體質助當爸

台南市立醫院中醫好孕門診以現代醫學檢查為依據，結合中醫體質辨證和精蟲品質異常項目、原因，提供個人化治療和處方。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕36歲陳先生婚後健檢發現精蟲品質差，精蟲濃度為800萬隻/ML（低於標準1500萬隻/ML），活動力僅11%（遠低於標準42%），婦產科醫師建議試管受孕，但陳妻想自然受孕，尋求台南市立醫院中醫好孕門診，張烱宏醫師針對丈夫體質開立清熱利濕的中藥處方，並建議每週3次針灸治療，幾月後夫妻順利受孕、迎來1名健康寶寶。

張烱宏指出，男性不孕原因中，精蟲品質異常占比約50%，包括數量不足、活動力減退、形態異常等。據世界衛生組織（WHO 2021）訂定的精液標準：體積≥ 1.4ML、濃度≥ 1500萬隻/ML、型態≥4%、總 活動力≥ 42%。因精蟲品質異常不僅影響受孕率，還可能增加流產風險，對夫妻雙方心理與情感造成壓力。

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導致精蟲品質差的原因包括：1.生活因素:長期吸菸、酗酒、熬夜、高溫環境及壓力過大等不良生活習慣，會影響精子產生與質量；2.生殖系統疾病:如精索靜脈曲張、隱睪症或睪丸損傷等問題，降低精子產量；3.內分泌失調：男性荷爾蒙水平異常（如泌乳激素異常），可能使精子生成不足或質量欠佳；4.環境影響：長期接觸化學物質、高溫環境或輻射，也可能對精子健康有負面影響。

台南市立醫院中醫師張烱宏指針灸曲池、內庭、太衝等穴位，可達到清熱利濕的治療效果。（台南市立醫院提供）

陳先生經檢查無精索靜脈曲張，內分泌、荷爾蒙和染色體沒有異常，但患者有口臭、口乾、身熱、大便黏臭、多夢、舌紅、苔黃膩等症狀，醫師深入詢問得知他長期服用薑黃、認為有抗氧化與抗發炎功效。醫師推論長期吃薑黃造成濕熱體質，建議停用薑黃和烤炸辣食物，給予清利濕熱中藥，透過針灸曲池、內庭、太衝等穴，3個月後再檢驗精蟲濃度增加至1000萬隻/ML、活動力提升到20%，其他症狀也大幅改善，雖精蟲尚未恢復達標，但不久就傳來陳太太懷孕好消息，並順利誕下健康寶寶。

張烱宏表示，對於不明原因精蟲異常，台南市醫中醫好孕門診，以現代醫學檢查為依據，結合中醫體質辨證和精蟲異常項目、原因，給予個人化治療和處方。對想受孕的夫妻，丈夫精蟲檢查有必要性，及早尋求醫學檢查是關鍵，確定問題後可結合中醫與西醫的優勢做治療，提高成功率。

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