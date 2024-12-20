健康網》冬季「養陽」正當時 備孕養卵女性可以這麼做

中醫師提醒，冬天四肢冰冷，身體卻燥熱，可能為「四逆體質」。同時給欲懷孕的女性一些建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季氣溫變化大，同時伴隨零星降雨，讓氣候更加濕冷。TFC台北生殖中心中醫師李和蓁提醒，冬季是「養陽」的重要時機，而冬至更是一年中白天最短的一天，建議民眾作息可調整為「早睡晚起」，避免清晨等低溫時進行戶外運動；最後日常保暖務必注意「頸部、腹部、足部」三部位的保暖。特別是正在備孕養卵的女性，若手腳冰冷卻身體燥熱，恐怕是「四逆體質」建議諮詢中醫師進行調理。

都會區居民「身體熱手腳冰」這件事不建議

現代人生活壓力大，工作繁忙沒有時間好好照顧自己，時常出現手腳冰冷的狀況。李和蓁中醫師表示，臨床上時常遇到患者自述「覺得身體燥熱但手腳依舊冰冷」，懷疑自己是否生病了，而這樣的狀況其實在「都會區」相當常見，這類患者共同點就是：「生活壓力大」。

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李和蓁說明，「燥熱卻又手腳冰冷的民眾不宜驟然進補。」手腳冰冷的患者在中醫上稱作「四逆體質」，由於陽氣無法順利輸送到四肢，亦即血液循環不通暢；若伴隨燥熱、口乾舌燥、對天氣冷熱變化更加敏感等等，則為「四逆散證」，由於循環不好，熱鬱積在體內中樞，此時不宜再進補，應以「疏導」經絡循環為主，透過針灸、方劑等介入治療，讓體內熱氣得以循環至四肢。

冬季的日常起居可以隨氣候進行調整。李和蓁表示，《內經》中主張冬天應與天地陽氣同步，「早臥晚起」早點入睡，晚點起床。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚，以便潤澤五臟，從而增強體能，提高防禦力。

保暖首重足底、頭頸部 其次腹部

「保暖首重足底、頭頸部，其次則是腹部的保暖。」李和蓁建議，除了出門可以多著襪子與圍巾外，也可以多泡腳，晚上洗完頭一定要擦乾、吹乾。頭部和頸部是人體陽氣聚集的地方，雙腳則是陽氣發源之處，這些部位的保暖能有效防寒護陽氣。女性若在備孕養卵，則加強腹部的保暖，促進血液循環供應養分至卵巢、子宮，冬天即使上半身保暖，但穿短褲短裙也不建議，是為婦科大忌。

保護陽氣對卵巢健康與子宮環境的調養尤為重要，冬至是絕佳的備孕調養起點。李和蓁指出，像是四逆體質手腳冰冷，或是血虛這類血液循環不佳的女性，因體內營養無法順利隨血液循環到卵巢、子宮，若正在備孕就可能會產生「難孕」的狀況，建議諮詢中醫師，針對不同體質、需求訂定個人化的調理治療計畫，以期事半功倍打造好孕體質。

最後在日常運動的安排上，李和蓁提醒，民眾時常選擇戶外公園慢跑，但冬季運動若適逢氣溫驟降，則不建議過於劇烈的運動，可選擇較為和緩的運動方式，如慢跑、瑜珈、爬山等。尤其要避免在低溫的清晨或寒流來之時，勉強進行戶外運動。

另外，運動時應也要注意加強暖身運動，並在運動後及時添加衣物，防止出汗後著涼。冬季作息皆以「藏」為主，在活動與靜養之間取得適當的平衡點。

TFC臺北婦產科診所生殖中心中醫師李和蓁表示，透過針灸介入治療，可「疏導」經絡循環，讓體內熱氣得以循環至四肢，改善四逆所產生四肢冰冷的情況。（TFC臺北婦產科診所生殖中心提供）

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