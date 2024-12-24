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健康網》提升「精」力不只生蠔 中醫推3類營養都很讚
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要養「精」蓄銳，懷孕生子沒煩惱？中醫師張雅涵於臉書粉專「張雅涵中醫師｜醫藥針灸二三事 」發文，推薦男性朋友可以多吃「含鋅食物」如海鮮類的生蠔、紅蟳；「精胺酸」食物如動物性的火雞、雞胸肉或植物性的花生、大豆；「Q10」食物如植物性的大豆、橄欖油，動物性的鮪魚或牛肉等。
鋅 維持生殖機能 提升精力
海鮮類：生蠔、牡蠣、紅蟳等。
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肉類：牛板腱、豬肝等。
全穀雜糧類：小麥胚芽、腰果、青仁黑豆等。
精胺酸 增進體能耐力 促進循環
建議用量為177mg/kg。推薦吃含高蛋白質飲食補充。
動物性來源：火雞肉、雞胸肉、豬里肌、牛奶、乳製品等。
植物性來源：花生、大豆、南瓜籽、鷹嘴豆等。
Q10 增加精子品質與數量
建議用量為每天90mg。
植物類：大豆、橄欖油、椰子油、菠菜、花椰菜等皆含之。
動物類：海產食物皆富含Q10，其中以鯖魚、沙丁魚、鮪魚較為豐富。牛肉、雞肉也有。
堅果類：如花生、胡桃、腰果。
張雅涵補充，若想要補腎養血、益氣填精，可以服用養精種玉湯、五子衍宗丸、左歸丸、右歸丸、毓麟珠。若要疏肝解鬱，則可服用柴胡疏肝湯、加味逍遙散。
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