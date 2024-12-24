攝護腺肥大排尿滴滴答答 水刀手術重拾「性」福

▲周男痊癒後與許兆畬醫師開心合照。（童醫院提供）

記者歐素美／台中報導

76歲周姓男子8年來飽受排尿困難的困擾，如廁常要花很長時間，且常有餘尿，還會滴在馬桶邊緣，服用攝護腺肥大藥物治療卻一直沒有明顯改善，甚至影響「性」趣，到童綜合醫院自費進行微創攝護腺水刀手術，術後隔天即可下床，住院3日就返家休養，1個月後排尿完全沒問題，生活恢復正常。

周男回診表示，以前尿尿總會滴到馬桶邊緣，現在術後尿尿不但不再滴滴答答，還像水柱一樣強又有力道；以前吃攝護腺治療藥物後總覺得「性」趣缺缺，手術後也完全沒有這種感覺，生活品質大幅提升。

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童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，多數良性攝護腺肥大患者在接受治療時，想要緩解不適症狀，卻又擔心影響性功能或造成尿失禁，微創攝護腺水刀手術具即時影像導引功能，同時提供膀胱鏡及經直腸超音波影像，不僅能清晰呈現攝護腺立體影像，術中也能連續執行辨識關鍵解剖結構，精密切除肥大組織且避開正常結構，能提供患者量身打造的治療計畫；此外，水刀手術採用免加熱水刀噴射技術，切除肥大部位時不會對攝護腺其他細胞組織產生熱傷害。

許兆畬指出，微創水刀是一種創新機械手臂輔助精密自動化控制的手術，可適用於各種大小和形狀的攝護腺肥大，符合患者需求，並提供安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。

許兆畬說，攝護腺會隨年齡增長而增生變大，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，延遲就醫可能導致膀胱功能或腎臟功能出現無法逆轉的傷害，呼籲男性朋友當出現排尿困難、頻尿等等早期症狀，就應該儘快找專業泌尿科醫師診治。

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