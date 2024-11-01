健康網》5招應對更年期情緒波動 減少咖啡因、高糖攝取

更年期女性易因荷爾蒙變化、生活壓力及睡眠不足，而有情緒波動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期不僅影響生理，也因荷爾蒙變化、壓力及睡眠不足，使得心情像坐雲宵飛車般起伏不定。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹分享5招應對更年期情緒波動，分別為運動緩解壓力、練習深呼吸與冥想、與家人和朋友分享心情、少攝取高糖和咖啡因食物，以及尋求專業協助。

張瑜芹在臉書「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出， 突然感到煩躁、焦慮，甚至無緣無故地感到沮喪，這些情緒變化其實都是更年期的常見現象，並解析更年期會影響情緒波動的3原因。

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3原因影響更年期情緒

●荷爾蒙變化：更年期期間因雌激素和黃體素的減少，直接影響神經系統，造成情緒不穩。

●生活壓力：更年期常與人生其他重大變化並存，如家庭、事業和健康問題，讓壓力加重。

●睡眠不足：失眠和其他身體不適，會讓情緒更加不穩。

失眠和其他身體不適，會讓情緒更加不穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不被情緒影響可以這樣做

●運動緩解壓力：每天進行輕度運動，如瑜伽或散步，有助釋放壓力，穩定情緒。

●練習深呼吸和冥想：深呼吸或冥想能放鬆心情，減少焦慮感。

深呼吸或冥想能放鬆心情，減少焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

●與家人和朋友分享：不要把情緒問題藏在心裡，與親近的人分享感受，能得到更多支持。

●保持均衡飲食：減少高糖和咖啡因攝取，多攝取富含Omega-3的食物，有助於穩定情緒。

●尋求專業協助：如果情緒波動影響到生活品質，建議諮詢醫師或心理諮商師，尋求適當的幫助。

如果情緒波動影響到生活品質，建議諮詢醫師或心理諮商師，尋求適當的幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

張瑜芹提醒更年期女性，情緒波動是更年期的一部分，但不需要獨自承受，找到適合的方法調整身心狀態，適時跟家人溝通也很重要，彼此相互體諒，可以避免衝突，關係更和諧。

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