自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》5招應對更年期情緒波動 減少咖啡因、高糖攝取

2024/11/01 15:03

更年期女性易因荷爾蒙變化、生活壓力及睡眠不足，而有情緒波動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

更年期女性易因荷爾蒙變化、生活壓力及睡眠不足，而有情緒波動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期不僅影響生理，也因荷爾蒙變化、壓力及睡眠不足，使得心情像坐雲宵飛車般起伏不定。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹分享5招應對更年期情緒波動，分別為運動緩解壓力、練習深呼吸與冥想、與家人和朋友分享心情、少攝取高糖和咖啡因食物，以及尋求專業協助。

張瑜芹在臉書「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出， 突然感到煩躁、焦慮，甚至無緣無故地感到沮喪，這些情緒變化其實都是更年期的常見現象，並解析更年期會影響情緒波動的3原因。

3原因影響更年期情緒

●荷爾蒙變化：更年期期間因雌激素和黃體素的減少，直接影響神經系統，造成情緒不穩。

●生活壓力：更年期常與人生其他重大變化並存，如家庭、事業和健康問題，讓壓力加重。

●睡眠不足：失眠和其他身體不適，會讓情緒更加不穩。

失眠和其他身體不適，會讓情緒更加不穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

失眠和其他身體不適，會讓情緒更加不穩；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不被情緒影響可以這樣做

●運動緩解壓力：每天進行輕度運動，如瑜伽或散步，有助釋放壓力，穩定情緒。

●練習深呼吸和冥想：深呼吸或冥想能放鬆心情，減少焦慮感。

深呼吸或冥想能放鬆心情，減少焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

深呼吸或冥想能放鬆心情，減少焦慮感；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

●與家人和朋友分享：不要把情緒問題藏在心裡，與親近的人分享感受，能得到更多支持。

●保持均衡飲食：減少高糖和咖啡因攝取，多攝取富含Omega-3的食物，有助於穩定情緒。

●尋求專業協助：如果情緒波動影響到生活品質，建議諮詢醫師或心理諮商師，尋求適當的幫助。

如果情緒波動影響到生活品質，建議諮詢醫師或心理諮商師，尋求適當的幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

如果情緒波動影響到生活品質，建議諮詢醫師或心理諮商師，尋求適當的幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

張瑜芹提醒更年期女性，情緒波動是更年期的一部分，但不需要獨自承受，找到適合的方法調整身心狀態，適時跟家人溝通也很重要，彼此相互體諒，可以避免衝突，關係更和諧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中