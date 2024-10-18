健康網》壓力下使人無法喘氣 諮商師授3招放鬆

諮商師提醒，即使再忙碌，也請為自己保留幾分鐘的「放空」時間，例如早晨醒來後的冥想，或是午餐後的短暫散步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班要面對工作壓力，下班又要應對家人，假日也有人際關係要處理，多方壓力下讓人喘不過氣。台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，3招幫助我們減壓、放鬆心情，包括：呼吸練習、設定每日「放空」時間、優先處理最重要的事。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，手機的方面雖然讓人與人之間，通訊交流更加便捷，同時增加了人際互動間的壓力，手機一震，朋友、家人、伴侶、工作就在呼喊你上線回應，在多方壓力下，你總有種快喘不過氣的感覺，忙碌會讓我們忽略了自己內心的需求，而焦慮和壓力也因此逐漸累積。

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●呼吸練習：深呼吸是快速回到平靜狀態的有效方法。當你感到緊張或焦慮時，嘗試進行幾次深而緩慢的呼吸。吸氣時，感受空氣充滿胸腔，然後緩慢地呼出。這不僅能讓你集中注意力，還能降低體內的壓力荷爾蒙，幫助大腦恢復冷靜。

●設定每日「放空」時間：即使再忙碌，也請為自己保留幾分鐘的「放空」時間，這可以是早晨醒來後的冥想，或是午餐後的短暫散步。將這段時間當作專屬於你的心靈休息，避免過度使用手機或陷入思考，讓大腦真正放鬆。

●優先處理最重要的事：在忙碌的生活中，感覺時間不夠用是常態。學會區分事情的輕重緩急，先處理最重要、最急迫的任務。這樣不僅能提高工作效率，也能減少因應付不完的事項而產生的焦慮感。

他提醒，平靜並不是遠在天邊的理想，也是可以透過簡單的調整來實現，試著在日常生活中，讓自己有機會深呼吸、放空，重新找回內心的平衡。

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