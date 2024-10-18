自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》壓力下使人無法喘氣 諮商師授3招放鬆

2024/10/18 20:21

諮商師提醒，即使再忙碌，也請為自己保留幾分鐘的「放空」時間，例如早晨醒來後的冥想，或是午餐後的短暫散步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

諮商師提醒，即使再忙碌，也請為自己保留幾分鐘的「放空」時間，例如早晨醒來後的冥想，或是午餐後的短暫散步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班要面對工作壓力，下班又要應對家人，假日也有人際關係要處理，多方壓力下讓人喘不過氣。台北同伴心理諮商所所長余佳容分享，3招幫助我們減壓、放鬆心情，包括：呼吸練習、設定每日「放空」時間、優先處理最重要的事。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，手機的方面雖然讓人與人之間，通訊交流更加便捷，同時增加了人際互動間的壓力，手機一震，朋友、家人、伴侶、工作就在呼喊你上線回應，在多方壓力下，你總有種快喘不過氣的感覺，忙碌會讓我們忽略了自己內心的需求，而焦慮和壓力也因此逐漸累積。

●呼吸練習：深呼吸是快速回到平靜狀態的有效方法。當你感到緊張或焦慮時，嘗試進行幾次深而緩慢的呼吸。吸氣時，感受空氣充滿胸腔，然後緩慢地呼出。這不僅能讓你集中注意力，還能降低體內的壓力荷爾蒙，幫助大腦恢復冷靜。

●設定每日「放空」時間：即使再忙碌，也請為自己保留幾分鐘的「放空」時間，這可以是早晨醒來後的冥想，或是午餐後的短暫散步。將這段時間當作專屬於你的心靈休息，避免過度使用手機或陷入思考，讓大腦真正放鬆。

●優先處理最重要的事：在忙碌的生活中，感覺時間不夠用是常態。學會區分事情的輕重緩急，先處理最重要、最急迫的任務。這樣不僅能提高工作效率，也能減少因應付不完的事項而產生的焦慮感。

他提醒，平靜並不是遠在天邊的理想，也是可以透過簡單的調整來實現，試著在日常生活中，讓自己有機會深呼吸、放空，重新找回內心的平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中